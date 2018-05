FRANCESCO NOZZOLINO/ Video, Ancora al sole: critica i bamboccioni ma va a nozze con tutti i loro clichè

Francesco Nozzolino ha pubblicato un nuovo videoclip musicale su YouTube, "Ancora al sole", insieme a Audioframe. La canzone è una denuncia alla politica italiana.

Francesco Nozzolino nella clip "Ancora al sole"

Venerdì è stata pubblicata sulla piattaforma di YouTube, la nuova hit estiva di Francesco Nozzolino creata in collaborazione con Audioframe. Il personaggio, conosciuto attraverso le trasmissioni di Paolo Bonolis, e ora, sempre pù presentene nel salotto pomeridiano di Canale 5 di Barbara D'Urso denuncia la società italiana attraverso una canzone che sogna poter diventare la nuova hit dell’estate. Già lo scorso anno aveva tentato di sponsorizzarsi attraverso un videoclip, “Ciaone”, ma il risultato è sempre stato l’ilarità da parte del pubblico. La nuova canzone cantata da Nozzolino è una denuncia all’Italia, dichiara a Novella 2000: “i giovani di oggi non riescono o non vogliono trovare lavoro, oziano, restando in casa dei genitori fino a tarda età oppure, per contro, emigrano all’estero in cerca di fortuna”. Fa sorridere, però, che Nozzolino si schieri contro la società italiana, rappresentando, nel video, tutti i clichè del Belpaese.

"L'ITALIA E' UN VERO BORDELLO"

Il video, dopo due giorni dalla pubblicazione, conta già 11 mila visite. Francesco però tenta anche di parlare di come il paese si approcci alle unioni tra gay, lui si è fin da subito dichiarato omosessuale. “L’Italia è diventata un bordello in tutti i sensi”. La canzone tenta di parlare di politica, di omossessualità, di universitari in crisi, di selfie, con toni decisamente lontani da quello che può sembrare una denuncia verso l’Italia. “Soprattutto a livello politico lo scenario appare eccessivamente caotico. L’unico modo per ottenere risultati è cercarsi una valida raccomandazione”. Il ritornello ripete: “Non siamo tutto sole anche se tutto duole. Beviamo una birretta oppure un cocktail blu”.

