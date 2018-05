Fabrizio Corona/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi, la Del Santo: "Speriamo trovi la retta via"

28 maggio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci apre l'ultima settimana di programmazione del suo Mattino 5 parlando di Fabrizio Corona, e non poteva essere altrimenti. In questi mesi la conduttrice è stata molto prudente sul'ex re dei paparazzi e la sua situazione tanto da riuscire ad avere in studio l'avvocato Chiesa, che lo stesso Fabrizio ha rivelato essere come un padre per lui, e anche le sorelle Provvedi, e oggi? Ancora nella prima puntata della settimana di Mattino 5 il mood è lo stesso e si parla dell'intervista che Corona ha rilasciato a Verissimo sabato pomeriggio per parlare delle sue donne ma anche della sua vita e delle ingiustizie legali che lo hanno perseguitato per due anni. Adesso Fabrizio Corona conferma che "odia i problemi" e che è pronto a filare dritto ma ha anche racccontato che adesso vuole prendere in mano la sua vita proprio come ha voluto fare Silvia Provvedi che in questi due anni ha vissuto la carcerazione come lui e che adesso ha voluto un po' di libertà per uscire con le amiche e godersi un po' di relax. Ma è davvero questo quello che la Provvedi vorrebbe?

LORY DEL SANTO SPERA CHE SIA CAMBIATO

Secondo gli opinionisti di Mattino 5 sembra proprio di no. Le donne in studio sono convinte che Silvia avrebbe voluto il contrario ovvero rimanere al fianco di Fabrizio Corona dopo aver passato due anni ad aspettarlo e aspettare di vivere il loro amore. Corona ha confermato che la sua fidanzata, che però spera non sia ex, ha comprato una casa ed è andata a vivere lontano da lui ma molte delle sue cose sono ancora nel loro nido d'amore. In questi giorni si sono visti, sono andati a cena, sono rimasti due notti insieme, ma spera davvero di poterla riconquistare. A lanciare una "preghiera" per lui è proprio Lory Del Santo che spera davvero che Corona sia cambiato perchè basta un attimo "per vedere la sua vita di nuovo in discesa". Silvia Provvedi sarà la sua ancora di salvezza?

