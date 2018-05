Fabrizio Corona vs Barbara D'Urso/ "Mio padre Vittorio uno dei primi che ti ha dato da mangiare"

Fabrizio Corona contro Barbara D'Urso: duro botta e risposta tra i due. L'ex re dei paparazzi replica alla conduttrice con un durissimo post pubblicato su Instagram.

28 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso. Continua il botta e risposta tra l’ex re dei paparazzi che ha ottenuto il permesso dal Tribunale per usare i social e rilasciare interviste e la conduttrice di canale 5. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Corona aveva lanciato una frecciatina sottile nei confronti della D’Urso scatenando anche la reazione di Silvia Toffanin che aveva invitato l’ex re dei paparazzi ad assumersi le responsabilità delle sue dichiarazioni. “Barbara d’Urso non so chi sia! Io non la rispetto, non le porterò mai rispetto. Si era già studiata tutto, strumentalizza. E quell’altro essere perché lo hanno chiamato nel cast?”, sono state le parole di Corona. La D’Urso ha replicato all’ex marito di Nina Moric direttamente dallo studio di Domenica Live: “Non amo parlare di quella persona, se non per la cronaca. Alla fine in carcere è stato lui non io. Io non devo giustificarmi su niente, sono davvero abituata alla cattiveria di questa gente. Non mi interessa quello che dicono le persone piccole, io amo volare alto”.

FABRIZIO CORONA: DURO ATTACCO A BARBARA D’URSO SU INSTAGRAM

Fabrizio Corona, sempre molto diretto, non ha perso tempo replicando nuovamente a Barbara D’Urso. Stavolta ha scelto di farlo dal suo profilo Instagram pubblicando un duro post contro la conduttrice del Grande Fratello. “Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte. Ps: hai fatto ore e ore sulla mia persona, sul mio caso e lo hai fatto senza sapere nulla. Studia. Prendi in mano un oggetto che si chiama codice penale. Sai cos’è? Studia!” – attacca Corona che non ha affatto messo da parte l’astio nei confronti della D’Urso con cui, anche in passato, ha avuto degli scontri. Come se non bastasse, poi, l’ex re dei paparazzi tira in ballo anche il padre Vittorio, famoso giornalista, scomparso nel 2007 e che, stando a quanto scrive Fabrizio, sarebbe stato il primo a credere in Barbara D'Urso: “Dimenticavo: il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare”.

