GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni 28 maggio 2018: Alex e Jo fanno marcia indietro sul matrimonio?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 28 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Il ritorno di Olive minaccia le future nozze di Alex e Jo.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 28 maggio 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 21°, dal titolo "Una brutta reputazione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: l'ospedale è in gran fermento per la giornata dedicata ai prototipi: 25 medici potranno presentare il loro progetto e gareggiare per lo step successivo. Mentre Richard (James Pickens Jr.) parla delle sue idee, Catherine (Debbie Allen) riferisce a Jackson (Jesse Williams) di aver dovuto bloccare lo scandalo che ha provocato con le sue ultime azioni. Il neurologo in supporto per Amelia ha infatti denunciato il nonno Avery per molestie sessuali. Arizona (Jessica Capshaw) invece scopre poco dopo che i biscotti che ha condiviso con i colleghi e che le ha regalato una coppia di pazienti riconoscenti, contengono in realtà della marijuana. Su invito dell'amica, Meredith (Ellen Pompeo) decide di interrompere la presentazione, fingendo che nell'impasto ci sia veleno per topi. Più tardi, Owen (Kevin McKidd) chiama Amelia (Caterina Scorsone) d'urgenza perché ha appena scoperto che nel giro di pochi minuti gli verrà dato in affido un neonato. Nonostante l'isolamento, Maggie (Kelly McCreary) riesce a fuggire dalla stanza in cui è sotto controllo, mentre la Bailey (Chandra Wilson) si mette addirittura ad operare, inconsapevole di aver mangiato i biscotti.

Meredith la sostituisce, ma a causa di un incidente la Bailey le rompe alcune dita della mano e Jo (Camilla Luddington) è costretta a sostituirla. Nel frattempo, Arizona confida a Maggie di avere un problema con Carina: forse ha corso troppo, dato che le ha chiesto di non ritornare in Italia. Nello stesso momento, Jackson è sconvolto dopo aver scoperto che le accuse contro il nonno ammontano a 13. I soldi sono inoltre serviti non solo a mettere tutto a tacere, ma anche a convincere il padre a non continuare con le molestie. Solo in quel momento il medico si rende però conto che è stata Catherine ad insabbiare tutto. La situazione in ospedale invece si complica a causa dell'inesperienza di uno specializzando, che finisce poi contro un carrello e si conficca un bisturi nella spalla. Grazie ad April (Sarah Drew), la Bailey scopre tutto su Harper Avery e rivela invece di aver firmato un contratto con un'azienda di giocattoli per adulti, che intende lanciare il suo prototipo. Intanto, Jackson accusa la madre di aver voluto coprire Harper invece di aiutare chi aveva molestato. Catherine però gli ricorda che in quegli anni le donne dovevano subire ogni tipo di insolenza sul lavoro e di aver usato i soldi per dare comunque loro qualcosa. Quando Meredith scopre tutto, realizza inoltre che la madre ha dovuto cancellare il nome della Cerone dallo studio per via delle molestie. Richard invece decide di licenziare lo specializzando ferito dopo aver scoperto che ha taciuto sui biscotti ingeriti. A fine turno, tutto sembra ormai risolto. Il telegiornale tuttavia diffonde una notizia scottante: le donne molestate da Avery sono pronte a parlare.

ANTICIPAZIONI 28 MAGGIO 2018, EPISODIO 21 "UNA BRUTTA REPUTAZIONE"

La notizia sulle molestie messe in atto da Harper Avery provoca un effetto a catena anche all'interno dell'ospedale. Meredith decide infatti di restituire i premi che ha vinto alla Fondazione, così come quelli della madre. Catherine si rivolge invece ad un esperto sulla gestione della crisi, che propone loro di concentrarsi sulla guarigione di un particolare paziente, in modo da sfruttare il tutto a livello pubblicitario. La Bailey invece chiude il concorso per via del finanziamento di Jackson, mentre April si offre come wedding planner di Jo e Alex. La coppia però inizia a nutrire dei dubbi a causa del ritorno di una vecchia paziente, Olivia. Amelia intanto si ritrova in una situazione particolare: parla con la madre naturale del piccolo Lee, il neonato in affido a Owen e scopre che è una tossicodipendente. Accetta così la sua proposta a farle da sponsor, ma decide anche di adottarla. Anche se Catherine escogita un modo per salvare le apparenze, Vikram è pronto a denunciare l'ospedale per licenziamento ingiustificato.

