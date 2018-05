Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne, la dama torinese lascia anche lui

La relazione tra Gemma Galgani e Marco Cappagli sembra essere sul punto di finire. La causa? Probabilmente il discorso di Giorgio delle scorse puntate che ha fatto riflettere la dama.

Gemma Galgani e Marco Cappagli

Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne presentano numerosi colpi di scena che vedranno tra i protagonisti indiscussi, Gemma Galgani. La dama torinese ha iniziato da qualche settimana una nuova conoscenza, quella con l’ex body builder Marco Cappagli. La relazione sembrava essere perfetta, i due si trovavano bene e lo stesso cavaliere si è lasciato andare a confidenze molto intime, ammettendo di starsi per innamorare proprio di Gemma. La scorsa settimana, abbiamo visto, però, che tutte le sicurezze che c’erano tra i due non si trovavano, non si trovavano, nient’altro che sopra un filo in bilico. Marco probabilmente non ha mai riflettuto sull’importante e passionale relazione tra Gemma e Giorgio, ma gli scheletri nell’armadio, nello studio di Uomini e Donne, vengono svelati e i sentimenti della dama per il vecchio amante sembrano essere ancora molto forti.

L’ANNUNCIO DI GEMMA

La relazione tra Gemma e Marco è stata proprio minata dalla minaccia del cavaliere Giorgio che, vedendo la dama in uno stato di felicità, è voluto intervenire, per farla vacillare nuovamente. Infatti, appena Gemma ha scoperto che proprio Giorgio voleva parlarle, non ha esitato, anche contro la minaccia di Marco: “Se ascolti le parole di Giorgio, io chiudo la nostra relazione”, aveva affermato il cavaliere. In seguito i due, sembravano aver risolto qualsiasi incomprensione. Marco aveva perdonato Gemma, la quale aveva ascoltato attentamente le parole di Giorgio. Quest’ultimo ha rincuorato Gemma, “Noi non torneremo mai assieme, ma sono felice per te se stai vivendo un momento sereno”. Le parole di Giorgio hanno visibilmente turbato la dama che, probabilmente, si aspettava frasi più forti che richiamassero la vecchia storia d’amore.

IL MESSAGGIO SU FACEBOOK

Le parole di Giorgio non hanno lasciato indifferente Gemma che a fine puntata farà un annuncio importante. Secondo i primi rumors sarebbe proprio la dama a chiudere la conoscenza con Marco Cappagli comunicando di non sentirsi più pronta a continuare a frequentarlo al di fuori della trasmissione. Inoltre la scorsa domenica, a sera inoltrata, Gemma ha scritto un messaggio sul suo profilo di Facebook, lasciando perplessi i suoi seguaci. “Fidarsi di chi ci sta accanto è meglio che amare perché non puoi sempre fidarti della persona che ami, ma amerai per sempre la persona di cui ti fidi”. Sembra che Gemma abbia due persone care nella sua vita, una di cui si fida e un’altra a cui ha donato il suo cuore.

