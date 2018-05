Georgette Polizzi malata di sclerosi multipla / Video: “Dopo la diagnosi attaccata per la mia positività”

Georgette Polizzi, 14 giorno dopo la diagnosi di sclerosi multipla, svela come sta e risponde agli haters: “Sono stata attaccata per la mia positività ma...”

Sono passati 14 giorni dalla diagnosi che ha cambiato per sempre la vita di Georgette Polizzi. Sono state settimane molto difficili per la ragazza, che il pubblico ha conosciuto qualche anno fa a Temptation Island. La corsa in ospedale, la permanenza per alcune settimane in sedia a rotelle e poi la diagnosi: sclerosi multipla. Un macigno che avrebbe abbattuto chiunque ma che non ha cancellato il sorriso e la positività di Georgette. Eppure, anche di fronte alla forza di una donna, sul web non mancano critiche. Gli immancabili haters accusano la Polizzi di essere positiva senza motivo perché poi "vedreai che non sarai più positiva di fronte al dolore". Di fronte a queste parole, Georgette ha deciso di fare un video nel quale spiega quanto questi giorni siano invece stati difficilissima ma come non si sia mai arresa.

LO SFOGO DI GEORGETTE POLIZZI

"I miei primi 14 giorni dopo la diagnosi di una malattia che sto imparando a conoscere, con la quale sto imparando a convivere... - esordisce Georgette Polizzi in un lungo messaggio in cui risponde agli haters - In molti vi siete scagliati contro di me... per il mio eccesso di positività... Molti mi hanno detto “ io sono malato da molti anni, vedrai questa energia svanirà!”, “Fai tanto quella forte ne riparliamo alle prime ricadute” In realtà sono sempre stata così positiva anche se la vita con me è stata maligna in passato ..." Georgette allora prosegue nel suo sfogo: "Sono io cosi cerco di vedere il bene anche nel marcio... per farvi capire il ragionamento che faccio è: ok sono malata( cosa negativa) ho un uomo che amo e mi ama (cosa positiva) ho un lavoro che adoro e mi da un sacco di soddisfazioni ( cosa positiva) ho molti amici che si fanno in quattro per me (cosa positiva) a questo punto sono tre cose positive importanti che colmano una negativa... e così tirando una riga mi dico ok non ho motivi per non essere ugualmente felice!" La ragazza allora conclude: "So che il mio pensiero può non essere condiviso ma io sono questa è non cambierò per niente e nessuno!!"

