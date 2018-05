Geppi Cucciari/ Ha chiamato Mattarella: l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi

Geppi Cucciari, nuovo siparietto ad Amici 17: «Ha chiamato Mattarella. Ha detto che l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi»

28 maggio 2018 Anna Montesano

Geppi Cucciari, Amici 17

Momenti di tensione, momento emozionanti ma anche momenti molto divertenti nel corso della nuova puntata di Amici 2018. Anche nella semifinale non manca una parentesi dedicata a Geppi Cucciari e alle sue battute e stavolta la comica oltre a pungere professori, alunni e commissione esterna del programma di Maria De Filippi, tocca anche la politica. La battuta riguarda proprio il nuovo governo: «Ha chiamato Mattarella. Ha detto che l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi» scherza la Cucciari, scatenando l'ilarità del pubblico in studio. Poi però aggiunge "Mattarella ha sbagliato a convocare professore, doveva chiamare la Celentano che ha capicciate metteva tutti d'accordo".

GEPPI CUCCIARI "SCATENATA" AD AMICI

Anche Maria De Filippi e la stessa Celentano non può non accennare una risate di fronte alle parole di Geppi che poi va avanti nel suo piccolo siparietto, e si dedica come sempre ad Heather Parisi - "Che mi guarda sempre strano quasi se parlassi Etiope" - e alla lite avuta con Simona Ventura; passa poi a Giulia Michelini che "Si è caricata, ma non in una Spa ma proprio dall'elettrauto" e conclude con una battuta anche su Maria De Filippi. Un momento breve ma intenso di risate, come sempre, quello dedicato alla Cucciari.

© Riproduzione Riservata.