Grande Fratello 2018/ Video, cambio d'identità nella casa: Lucia e Filippo conquistano tutti

Grande Fratello 2018, cambio d'identità per Lucia e Filippo che si trasformano in Veronica e Danilo conquistando il web. Crollo emotivo per Simone Coccia.

28 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Filippo Contri e Lucia Orlando

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello 2018 stanno diventando molto lunghi per i concorrenti che, tuttavia, nelle ultime ore, hanno avuto la possibilità di divertirsi molto grazie ad una prova che ha permesso l’ora di cambiare identità. Il Grande Fratello, infatti, ha chiesto ai propri inquilini d’indossare, per qualche ora, i panni dei compagni. I primi a cimentarsi nella prova sono stati Filippo Contri e Lucia Orlando che si sono trasformati in Danilo Aquino e Veronica Satti. Jeans e maglietta scura, camicia a quadri legata in vita, capelli arruffati e occhiali da vista per Filippo; fiocco tra i capelli, orecchini vistosi e un vestito corto per Lucia. I due romani della casa hanno non solo indossato i vestiti dei compagni, ma imitato il modo di parlare e tutti gli atteggiamenti. Entrambi hanno dato vita ad un siparietto davvero divertente e molto verosimile, interagendo e discutendo tra loro come se fossero i veri Veronica e Danilo. L’imitazione ha conquistato tutti nella casa e sul web che hanno applaudito la vena ironica dei due fidanzati. “Serata molto divertente, bravi ragazzi”, “ho le lacrime, Lucia è identica a Veronica”, scrivono gli utenti che apprezzano l’idea del Gf. Cliccate qui per vedere il video.

IL CROLLO DI SIMONE COCCIA

La domenica sera ha regalato momenti di grande divertimento e spensieratezza agli inquilini del Grande Fratello 2018 che, dopo essersi divertiti a cambiare identità, hanno cantato e ballato in giardino. L’unico che non ha interagito con il gruppo restando in disparte e mostrandosi triste e malinconico è stato Simone Coccia. Complice una discussione con Alberto Mezzetti da cui ha deciso di prendere le distanze non gradendo alcuni atteggiamenti del Tarzan di Viterbo, il primo finalista del GF 2018 ha trascorso ore difficili. In giardino, mentre i compagni si divertivano, Simone è scoppiato a piangere. Il primo ad accorgersi del crollo di Coccia è stato Filippo nel tentativo di offrirgli un bicchiere di vino. Contri ha cercato di rassicurarlo e tirargli su il morale, senza riuscirci. Poi è toccato ad Alberto: "Ti voglio bene, io sono sempre qua”, gli dice. “Nessuno ha torto e nessuno ha ragione, però ogni tanto l’orgoglio mettilo da parte”. Entrambi i tentativi, però, non funzionano. Poco prima che stoppassero la diretta, infatti, mentre tutti gli altri si divertivano in camera da letto con Alberto che provava già ad imitare Lucia, Simone era in giardino, triste e sconsolato.

