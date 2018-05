Grande Fratello 2018, finale anticipata/ Quando va in onda? Cambio di programmazione per l'ultima puntata

Cambio di programmazione per l'ultima puntata del Grande Fratello 2018. La finale non andrà in onda martedì 5 giugno bensì lunedì 4. Ecco il motivo dello spostamento

28 maggio 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

In vista della semifinale, che si terrà domani 29 maggio, il pubblico del Grande Fratello 2018 inizia a chiedersi quando andrà in onda la finale e cosa potrebbe accadere in una serata tanto speciale. Partiamo col svelarvi che Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione proprio in vista dell'ultima puntata del reality con Barbara D'Urso. L'azienda ha infatti deliberato che la finale non andrà in onda martedì 5 giugno, come previsto, bensì lunedì 4, il giorno prima. Un'edizione questa che ha avuto una programmazione abbastanza "ballerina", visto che è spesso oscillata proprio tra il lunedì e il martedì, e che quindi si conclude proprio con un ulteriore cambiamento. Ma da cosa nasce questa decisione di Mediaset?

CAMBIO PROGRAMMAZIONE PER LA FINALE: ECCO PERCHÈ

La decisione di cambiare programmazione per la finale del Grande Fratello 2018 nasce dalla volontà di evitare lo scontro con il Wind Music Awards su RaiUno, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, format estivo di grande successo che partirà proprio martedì 5 giugno in prima serata. La finale del Grande Fratello andrà quindi a scontrarsi, in fatto di ascolti, con la partita amichevole Italia-Olanda, che vedrà l’esordio in panchina del nuovo CT designato, Roberto Mancini. Una sfida certamente più facile per Mediaset e per Barbara D'Urso che è riuscita comunque a registrare, nelle precedenti puntate del Grande Fratello, picchi di share record, che non si registravano da molti anni. Riuscirà ad ottenere un nuovo successo con la finalissima? Intanto attendiamo i risultati della semifinale di domani.

