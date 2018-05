Guido De Angelis, Oliver Onions/ Famoso per la sigla di Furia, il cavallo del west (Che fuori tempo che fa)

Guido De Angelis, il compositore torna protagonista dopo diverso tempo insieme al fratello Maurizio ricomponendo il duo degli Oliver Onions.

Guido De Angelis, Che fuori tempo che fa

Guido De Angelis, il compositore noto per il duo formato con il fratello Maurizio, ritornerà presto in un evento musicale a due anni di distanza dall'ultimo live. L'Oliver Onions Reunion Live Tour è previsto infatti per il prossimo 1 luglio, grazie alla tappa romana presso l'Auditorium Parco della Musica. Sarà un'occasione in più per riportare alla memoria i pezzi più classici del repertorio della coppia, con al centro un grande omaggio allo scomparso Bud Spencer. Guido ed il fratello hanno infatti composto diverse musiche per i film più celebri con protagonisti Carlo Pedersoli e Mario Girotti, in arte Terence Hill. Da Dune Buggy a Bulldozer, fino a Banana Joe e Continuavano a chiamarlo Trinità. Guido De Angelis sarà inoltre presente oggi, lunedì 28 maggio 2018, a Che fuori tempo che fa, dove interverrà al fianco di Maurizio. Un'occasione per parlare dei loro futuri progetti lavorativi ed anche del DVD dal vivo che gli Oliver Onions hanno pubblicato lo scorso novembre, dal titolo Guido & Maurizio De Angelis - Oliver Onions Reunion Live - Budapest. La registrazione è stata realizzata tra l'altro al concerto in omaggio a Bud Spencer che si è tenuto due anni fa e che i due artisti riporteranno al di sotto dei riflettori mondiali anche il prossimo ottobre, quando saranno presenti alla Columbiahalle di Berlino.

GUIDO DE ANGELIS E LA CARRIERA DA SOLISTA

Anche se nella sua carriera è stato sempre associato alla band formata con il fratello, Guido De Angelis ha all'attivo anche diversi lavori da solista. Dall'Italia all'estero, si ricorda in particolare anche il lavoro per la televisione. Non solo per il grande contributo dato a The Showmen, per i quali ha scritto testo e musica di due brani, ma anche per aver suonato al fianco di artisti internazionali come Paul Anka, in occasione del suo 45 giri La farfalla impazzita e Sono splendidi gli occhi tuoi. Senza dimenticare i tanti contributi al mondo della televisione, soprattutto in fatto di serialità italiana e non solo. Dalle musiche per la sigla di Furia, il cavallo del West, fino alle composizioni per la fiction Il maresciallo Rocca, con protagonista Gigi Proietti.

