IL NASCONDIGLIO DEL DIAVOLO/ Su Rai 4 il film con Lena Headey (oggi, 28 maggio 2018)

Il nascondiglio del diavolo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Lena Headey, Cole Hauser e Piper Perabor, alla regia Bruce Hunt. La trama del film nel dettaglio.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST COLE HAUSER

Il nascondiglio del diavolo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 maggio alle ore 21.05. Attenzione ad avventurarvi in grotte o spelonche abbandonate, potrebbero essere l'inzio di scoperte dal fascino geologico, oppure l'inizio dell'incubo più tremendo che avrete mai vissuto. Questo è in pratica il messaggio de 'Il nascondiglio del diavolo - The Cave', film del 2005, riproposto in prime time da Rai 4 stasera con inizio della trasmissione alle 21,05. Sci-fi e orrore congiunti nello stesso film, la trama è un crescendo apocalittico su temi classici della cinematografia di genere, una grotta, un incontro, un incubo che cresce alla pari con la tensione della trama ben orchestrata dal regista Bruce Hunt, un solo episodio come direttore di scena nel cinema, questa pellicola, in precedenza assistente in film come 'Matrix' o 'Dark City'. La vera star della pellicola è sicuramente lady Lena Headey, lady per il suo ruolo oramai di culto nella serie 'Game of Thrones', la fredda e cinica regina Cersei Lannister, colei che siede sul trono di spade, ruolo che accanto alla sua recitazione in un'altra serie di numeorso pubblico, 'Terminator: The Sarah Connor Chronicles', l'ha oggi resa una delle attrici più acclamate dai produttori di cinema e serie Tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL NASCONDIGLIO DEL DIAVOLO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Nei Carpazi rumeni, un'area geografica rinomata per le leggende legate al culto satanico nel quale anche il Conte più celebre della letteratura gotico romantica, sua eccellenza Vlad 'Dracula' Tepes, ha costruito la sua leggenda, un gruppo di ricercatori scopre un complesso sistema di grotte posto al di sotto delle fondamenta di un'abbazia templare costruita durante il primo medioevo. Se unite al mito dei Carpazi quello dei Cavalieri templari, un'abbazia gotica in decadenza, vere e proprie rovine e un sistema di grotte sotterranee, il cocktail diverrà sicuramente esplosivo, o implosivo, dipende dal punto di vista. In queste grotte si cela qualcosa, ma i sigilli posti dai monaci durante la vita dell'abbazia ne hanno bloccato l'ingresso verso il mondo di sopra, quello degli uomini, perché in quelle spelonche le presenze sono assolutamente inumane. Togliere i sigilli non è una buona idea e quell'atto determinato dagli speleologi, aprirà i cancelli, spalancherà i portoni di un inferno che vuole tornare sulla terra con tutto il suo carico d'orrore.

© Riproduzione Riservata.