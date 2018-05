IL PADRINO PARTE 3/ Su Iris il film con Al Pacino e Talia Shire (oggi, 28 maggio 2018)

Il Padrino parte III, il film in onda su Iris oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Al Pacino, Talia Shire e Sofia Coppola, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST AL PACINO E SOFIA COPPOLA

Il Padrino - Parte III, il film in onda su Iris oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21,00. Quante volte le televisioni nazionali hanno già replicato questa terza pellicola, così come tutta la trilogia scritta da Mario Puzo? Oramai non si contano più, ma siamo assolutamente convinti che anche questa volta lo share della rete s'innlazerà grazie a questo capolavoro immortale. Finale della trilogia, 'Il Padrino - Parte III' vede le sale cinematografiche nel 1990 e riscuote tutto il successo dei due episodi precedenti. Prodotto dalla Paramount Pictures, diretto da Francis Ford Coppola e musicato dal padre di Francis, Carmine, direttore d'orchestra con grande senso della colonna sonora, vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora con 'Il Padrino - Parte II', nella terza vicenda legata alle sorti della famiglia Corleone il cast rimane quello delle due pellicole precedenti, ovviamente senza personaggi morti sul campo delle faide mafiose tra l'America e la Sicilia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PADRINO - PARTE III, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Michael Corleone è stanco di vivere il suo ruolo di Padrino della famiglia, ammalato di diabete, ricchissimo e indebolito dagli anni e dal peso di una coscienza che difficilmente potrà perdonare i suoi misfatti, proprio lui che nel primo episodio era il figlio 'diverso', non avvezzo al crimine mafioso, torna comunque nella Grande Mela in cerca di pace. Cerca un successore, vuole dedicarsi alla figlia, Mary, e su suggerimento di Constanzia 'Connie' Corleone, la sorella, decide di prendere al suo fianco il nipote Vincent (Andy Garcia), figlio di Sonny che fu in vita interpretato da James Caan. I giochi sembrano fatti anche perché al figlio di Michael, gli affari di famiglia non interessano più di tanto, così il nuovo tentativo del padre di portare la famiglia al di fuori dei circuiti malavitosi e mafiosi, portandosi in relazioni con la corruzione bancaria assieme alla Banca Vaticana con la quale inizia a tessere trame e rapporti d'affari. Proprio il Papa, allora Paolo VI, consegna all'Arcivescovo Gilday una bolla papale con la quale consegna e nomina Michael con un titolo onorifico ma è solamente il pretesto e l'input per invitarlo ad investire una grossa cifra, quantificata in decine di milioni di dollari, in una società controllata dalla Banca Vaticana, in tal modo Michael ne diviene azionista di maggioranze e iniziano i rapporti di nuovo tipo. Ma i Corleone giocano ora in un campo che non è il loro, si trovano nel centro di affari occulti governate da logge nelle quali un certo Licio Lucchesi manovra politici e clero in una sorta di circolo massonico economico e occulto nel quale Michael fatica a muoversi con le regole che prima gli conferivano sicurezza, quel codice mafioso che lui ben conosce ma che in questi ambiti non funziona al meglio. Sarà l'inizio del declino di Corleone?

