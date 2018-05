Ida Platano Vs Sossio Aruta/ Uomini e donne, dall'amore alla guerra, nuovo litigio per i due ex (trono over)

Nella nuova puntata di "Uomini e Donne" arrivano in studio Ida Platano e Ricardo Guarnieri. La dama si schiererà contro Sossio, ma il gesto non piacerà al nuovo fidanzato.

Ida Platano

Torniamo indietro di qualche mese, nella trasmissione di Maria De Filippi. Sossio Aruta è sempre stato uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione, ex calciatore con una vita sentimentale complicata alle spalle: due matrimonio, entrambi falliti per i tradimenti delle ex mogli. “Le donne mi sono sempre state vicine nei momenti di gloria, quei momenti in cui giocavo in squadre prestigiose e in cui guadagnavo moltissimo. Poi, nei periodi bui, in cui mi sono trovato in difficoltà economica, hanno preferito stare accanto a loro altri uomini”. Durante il dating show, Sossio Aruta, si è avvicinato ad alcune donne, tra queste, Ursula e Chiara. Ad oggi sembra che Sossio abbia fatto una scelta, quella di dare la totale esclusiva ad Ursula su cui, già due mesi fa, diceva: “Ho bisogno di una donna fedele che mi accetti dalla A alla Z e Ursula sarebbe quella giusta. Ma tra le tante dame, Sossio aveva anche notato Ida Platano.

IDA, VECCHIA FIAMMA DI SOSSIO

Oggi ida Platano tornerà in studio accompagnata dal fidanzato Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio durante le puntate del dating show di canale 5. Sossio Aruta, durante il suo percorso, si era anche infatuato della Platano che, però, non è mai stata interessata. “A chi non piace Ida?!” aveva dichiarato l’ex calciatore, “è una bellissima donna, intelligente con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. È sempre stata il mio interesse primario, ci ho provato tante volte, ma mi ha dichiarato di vedermi solo come un amico”. Ma tra Sossio e Ida non sembra che tutto sia finito. E proprio oggi scopriremo perché. Qualche tempo fa, anche la Platano fece uno scivolone non passato inosservato che alimentò le speranze dell’ex calciatore, citando Sossio al posto di Riccardo.

RICCARDO INTERROMPE LA LITE TRA SOSSIO E IDA

Ida oggi sarà accompagnata da Riccardo Guarnieri, suo ufficiale fidanzato. I due racconteranno la loro storia, dichiarando di essere molto innamorati e sereni e intenzionati ad accorciare le lunghe distanze che li dividono. Dopo aver reso noto il primo mese di storia Ida Platano, proprio oggi, si infurierà contro Sossio. La dama accuserà il calciatore di non essersi comportato in modo giusto nei suoi confronti dal momento che ha parlato male di le a più riprese e in sua assenza. Riccardo Guarnieri rimarrà visibilmente perplesso. Perché Ida porta alla luce situazioni passate, se davvero è innamorata di Riccardo? Perché si concentra su Sossio invece che sul suo amante? Riccardo è il primo a porsi determinate domande, ma tenta di chiudere la lite tra i due, invitando Ida a un ballo e regalandole un mazzo di rose rosse.

