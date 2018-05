Ida e Riccardo a Uomini e Donne/ La Platano contro Sossio Aruta (trono over)

Nello studio di Maria De FIlippi di Uomini e Donne oggi torneranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri per raccontare la loro storia d'amore. La dama, però, si schiererà contro Sossio Aruta.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

È passato poco meno di un mese da quando la coppia formatasi durante il trono over di Uomini e Donne, aveva deciso di abbandonare lo studio per viversi al di fuori delle telecamere. Anche loro, Ida e Riccardo, hanno passato numerosi momenti al centro dello studio a causa di litigi, incomprensioni e scenate di gelosia. Ma il 9 maggio avevano deciso di vivere la loro storia d’amore al di fuori della trasmissione. Una scelta impulsiva, presa dal cavaliere, in seguito alle parole di sfida di Angelo, un altro corteggiatore. Quel giorno, come tanti altri, Ida e Riccardo raccontavano le continue incomprensioni e i numerosi dubbi del cavaliere nei confronti della dama. Angelo, ascoltando le parole di Riccardo, si era intromesso nel discorso, sentendosi anche chiamato in causa; “Se hai tutte queste pretese nei confronti di Ida, non vuoi che nessuno la tocchi, che nessuno le scriva. Perché non esci con lei? Lei lo farebbe subito”.

CONTRO CHI CREDEVA CHA LA STORIA DURASSE POCHI GIORNI

Così, improvvisamente erano usciti dallo studio di Uomini e Donne, ma in pochi credevano davvero nel loro amore. Così oggi torneranno in puntata, invitati da Maria De Filippi per raccontare il loro primo mese al di fuori dal programma, lontani dalle telecamere. Ida Platano e Riccardo Guarnieri entreranno insieme nello studio, raccontando di star vivendo un momento felice e sereno, sebbene la distanza sia tanta e ingombrante. Quindi, al contrario dell’opinione pubblica, la coppia è ancora forte, e racconteranno i loro primi progetti insieme e Riccardo svelerà di aver chiarito l’opinione sulla buona fede che aveva Ida. Infatti la dama era stata ripresa più volte dal corteggiatore per pura gelosia che però, sembrerebbe, non fosse necessaria.

IDA CONTRO SOSSIO

La neo coppia, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, non solo parlerà del primo mese da fidanzati. Dopo i primi minuti di racconto, la dama si prenderà un momento per sé e per attaccare Sossio. Da quanto rivelano le anticipazioni Ida si schiererà contro Sossio, accusandolo di aver parlato male di lei in sua assenza e sottolineando la sua idea, ossia che la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sia nient’altro che pura finzione. Riccardo Guarnieri non si aspettava una reazione così da parte della sua fidanzata, rimarrà abbastanza stupido della situazione e perplesso del motivo per cui Ida provi così tanto rancore per l’ex calciatore. Non apprezzando la situazione, lo stesso Riccardo Guarnieri interromperà la lite tra i due: regalerà a Ida un mazzo di rose e rosse e la inviterà a ballare.

