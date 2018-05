JONATHAN KASHANIAN E BIANCA ATZEI FIDANZATI? / La conferma in musica: "Se ci sto bene... sarà perché ti amo"

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono fidanzati? Dopo le dichiarazioni da Barbara d'Urso arrivano anche alcuni post che lasciano poco spazio ai dubbi...

28 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Jonathan Kashanian

Cosa sta davvero accadendo tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian? I due ex naufraghi de L'Isola dei famosi continuano ad apparire inseparabili dopo la loro avventura nel reality show di Canale 5 e non negano la propria affinità, confermata anche da frequenti post nei social network in cui appaiono insieme. La scorsa settimana Jonathan aveva espresso il suo grande affetto per la cantante anche nel salotto di Barbara d'Urso, precisando di sentire il bisogno di stare con Bianca: "Io in questi 15 anni non ho mai parlato della mia vita privata e del mio cuore. Adesso post Isola, vi devo dire, sì, io provo un affetto speciale e un bisogno di stare vicino a Bianca. Bisogna dare un titolo a questa cosa? No. Come dobbiamo chiamarlo? Devo chiamarlo amore con la A maiuscola? Bisogno uno dell'altra? Io me lo sto godendo". Anche Bianca di recente ha lasciato intendere di essersi finalmente lasciata alle spalle le sofferenze dopo la rottura con Max Biaggi, il pilota con il quale aveva trascorso due anni d'amore. La ragione di questa ritrovata felicità è da ricollegare proprio a Jonathan?

LA DICHIARAZIONE SOCIAL DI JONATHAN KASHANIAN

A confermare quelle che erano state, la scorsa settimana, delle dichiarazioni davvero sorprendenti di Jonathan Kashanian, sono arrivati negli ultimi giorni anche alcuni post pubblicati su Instagram. In essi l'ex gieffino appare in ben due foto insieme a Bianca Atzei. Nella prima (clicca qui per vederla), c'è anche un altra donna in merito alla quale Jonathan precisa: "Io, lei e l'altra". Ma è un'altra foto ad avere attirato l'attenzione dei più curiosi soprattutto per quanto riguarda la citazione di una canzone dei Ricchi e poveri. Il concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, infatti, si mostra insieme a Bianca e riporta: "Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo". E se ancora non bastasse ai più scettici, eccolo in un altro scatto in atteggiamento particolarmente intimo sempre insieme alla Atzei davanti al Duomo di Milano. Se questo non è amore...

