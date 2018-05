L'ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD/ Su Rai Movie il film con Brad Pitt

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Brad Pitt, Casey Affleck, alla regia Andrew Domonik.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2007, prodotta dalla Scott Free Productions in collaborazione con la Plan B Entertainment e la Virtual Studio per la regia di Andrew Domonik, il soggetto è stato scritto da Ron Hansen mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro dello stesso regista. Le musiche sono di Nick Cave e Warren Elis e nel cast ci sono Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Mary Louise Parker e Brooklyn Proulx. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

Siamo nel vecchio e selvaggio West dove la legge stenta ad imporsi e dove quello che conta di più è avere coraggio ed essere particolarmente abile e veloce nell’uso della rivoltella. Uno scenario nel quale anche e soprattutto i criminali appiano come vere e propri icone, idoli venerati da tutti. È questo il caso di Jesse James, un pistolero praticamente infallibile che vive mettendo a segno decine e decine di rapine ai danni di diligenza ed all’interno di banche delle varie cittadine. Jesse James è diventato una vera e propria leggenda che il Governo degli Stati Uniti prova ad eliminare mettendo sulla propria testa una taglia decisamente straordinaria che fino ad allora non si era mai vista. Una somma di denaro che moltiplica in breve tempo il numero di nemici di Jesse James, pronti a tutto pur di riuscire a mettere le mani su quella enorme somma di denaro. Tuttavia il bandito nei vari scontri a fuoco che lo vedono protagonista riesce sempre e comunque ad avere la meglio diventato sempre di più una leggenda. Anche per il giovanissimo Robert Ford, James rappresenta un punto di riferimento tant’è che si mette sulle proprie tracce per cercare di convincerlo nell’acconsentire a far parte della sua banda. Un vero sogno ad occhi aperti che si realizza per la massima soddisfazione del giovane pistolero desidero di dimostrare al proprio capo il coraggio e l’abilità nell’uso della pistola che asserisce di avere. Con il passare dei mesi, però Jesse James perde fiducia in lui ed in particolare nelle sue abilità il che innesca in Ford una reazione che lo porta considerare un clamoroso tradimento. Nello specifico Ford immagina di uccidere Jesse James per cui non solo incasserà una straordinaria somma di denaro ma diventerà anche un vero mito. Non avendo il coraggio per affrontare da uomo a uomo James, gli spara a tradimento alla nuca ed uccidendolo sul colpo. Sarà questa la più grande dannazione di Ford che sarà tacciata per sempre quale il più codardo della storia del West.

