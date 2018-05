LANTERNA VERDE/ Su Italia Uno il film con Ryan Reynolds (oggi, 28 maggio 2018)

Lanterna verde, il film in onda su Italia Uno oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Ryan Reynolds e Blake Lively, alla regia Martin Campbell.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

Lanterna verde, il film in onda su Italia Uno oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 23,35. Una pellicola di genere azione e fantascienza Lanterna Verde il cui titolo originale è Green Lantern, è stata prodotta nel 2011 dalla casa cinematografica DC Entertainment per la regia di Martin Campbell con soggetto tratto dai fumetti della Dc Comics mentre le sceneggiatura è stata opportunamente rivista ed adattata da Greg Berlanti, Michael Green, Marc Guggenheim e Michael Goldenberg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard, la scenografia è stata disegnata da Grant Major mentre i costumi di scena sono frutto del sapiente lavoro di Ngila Dickson. Nel cast sono presenti gli attori Ryan Reynolds, Blake Lively, Mark Strong, Peter Sarsgaard, Temuera Morrison e John Teeney. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

Alcuni milioni di anni prima che alcuni pianeti prendessero forma tra cui la Terra, l’Universo veniva governato e difeso dai cosiddetti Guardiani dell’Universo i quali decisero di creare dal nulla un esercito di potenti combattenti chiamati Lanterne Verde che facendo leva sulla forza volontà il cui colore è il verde e suo un anello in grado di trasformare questa forza in poteri straordinari. Ad ogni Lanterna Verde viene assegnata la protezione di un preciso angolo e pianeta dell’Universo ed in particolare a Abin Sur, viene dato il settore 2814 nel quale si ritrova a dover affrontare il terribile Parallax, un essere mosso dalla cattiveria. Abin Sur in uno scontro diventato epico riesce ad avere la meglio portando il criminale presso un pianeta dove viene imprigionato in un’apposita cella. Alcuni milioni di anni più tardi Parallax riesce a liberarsi e tornare pericolosamente in libertà con tutte le conseguenze del caso. Il criminale riuscirà a distruggere la bellezza di due pianeti e ad uccidere 2 lanterne verdi. Abin Sur viene quindi chiamato nuovamente ad intervenire in uno scontro in cui stavolta ha la peggio venendo colpito mortalmente. Sur riesce a scappare sulla Terra dove ormai agonizzante decide di ordinare al proprio anello di rintracciare un suo successore tra gli umani. Ricerca che porta al pilota collaudatore Hal Jordan che come in uno stato di trance accetta questo dono ritrovandosi ad avere dei poteri straordinari. Una volta capito quello che sta succedendo, Hal cerca di non accettare il ruolo ma si trova ad essere costretto nel farlo in quanto sulla Terra si fa forte la minaccia di Parallax. Riuscirà a salvare la Terra dal destino occorsi agli altri due pianeti?

