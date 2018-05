LAST DAYS ON MARS/ Su Rai 4 il film con Liev Schreiber (oggi, 28 maggio 2018)

Last days on Mars, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Liev Schreiber, Romola Garai ed Elias Koteas, alla regia Ruairi Robinson. La trama del film nel dettaglio.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ROMOLA GARAI

Last days on Mars, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 22,30. Una pellicola di genere fantascienza The Last Days on Mars del 2013 che è stata prodotta dalla casa cinematografica British Film Institute con la collaborazione di tante altre case di produzione. Il film ha visto alla regia Ruairi Robinson mentre il soggetto è stato scritto da Sydney J. Bounds e la sceneggiatura è frutto del lavoro di Clive Dawson. La scenografia è stata ideata e realizzata da Robert Wischhusen-Hayes, le musiche della colonna sonora sono state composte da Max Richter mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robbie Ryan. Nel cast gli attori principali sono Liev Schreiber, Romola Garai, Elias Koteas, Olivia Williams e Johnny Harris. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LAST DAYS ON MARS, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La NASA è ormai pronta per una storica missione su Marte per riuscire a capire molto di più sul cosiddetto pianeta rosso ed in particolare se vi siano forme di vita in un’atmosfera ostile quanto meno a forme di vita prossime all’uomo. Per sciogliere tutti gli interrogativi che assillano da diversi decenni l’uomo, viene allestita un’apposita squadra di scienziati opportunamente addestrati anche e soprattutto dal punto di vista fisico da inviare in una missione speciale su Marte. Una missione che purtroppo non riesce a dare i risultati sperati in quanto non si riescono a rinvenire tracce di una presunta presenza di essere viventi sul pianeta. Alla Nasa comunque non demordono e si preparano ad inviare su Marte una nuova navicella che possa permettere agli astronauti presenti da quasi sei mesi di far ritorno sulla Terra ed essere sostituiti da una nuova equipe che possa dare il cambio. Tuttavia negli ultimi giorni di permanenza degli scienziati accade qualcosa di incomprensibile e drammatico. Uno degli scienziati mentre sta facendo delle trivellazioni del terreno apre in pratica un buco venendo inghiottito dallo stesso. Sembra essere nulla di grave ma in realtà è l’inizio della fine. Infatti, alcuni microscopi batteri che popolano il pianeta e che in pratica vivono nel sottosuolo, infettano lo scienziato dando così il via ad un incredibile processo di modificazione genetica che lo porterà a trasformarsi in una sorta di zombie particolarmente aggressivo. Quando gli altri scienziati si rendono conto di quello che sta succedendo sarà troppo tardi, uno alla volta tutti saranno infettati dal virus portando alla distruzione dell’intera squadra scientifica mandata a studiare gli essere viventi sul pianeta rosso.

