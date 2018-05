La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 28 maggio: Cottarelli e il Governo nell'ultima settimana in tv

Marco Liorni e Francesca Fialdini si preparano a chiudere in bellezza un'edizione ricca di successi ma sempre all'ombra di Barbara d'Urso, quali saranno i temi de La Vita in diretta?

28 maggio 2018

La vita in diretta

Ultima settimana di programmazione per La Vita in diretta che torna in onda oggi, 28 maggio, con la prima puntata e l'ultimo lunedì per questa edizione e, sicuramente, anche per Marco Liorni. Il conduttore ha già ufficializzato il suo addio alla trasmissione e venerdì gli occhi sono puntati su di lui e sui suoi saluti al pubblico dopo tutti questi anni passati alla sua conduzione. Gli storici fan del programma non mandano giù il fatto che debbanno dirgli addio a favore di Tiberio Timperi ma sicuramente in questa settimana dovremo conoscere anche il suo futuro. Rimarrà in Rai e troverà un altro programma (magari in prima serata) da lui condotto o lo vedremo tornare a Mediaset o sbarcare su altre reti come è successo nei mesi scorsi anche ad altri colleghi? Al momento non ci sono ancora novità ma sicuramente oggi lo vedremo condividere lo studio con la sua collega per cercare di fare luce sugli ultimi temi caldi di politica, attualità e gossip.

I TEMI DELLA PUNTATA DI OGGI

In particolare, proprio in questa puntata di oggi de La Vita in Diretta potremo sentirlo parlare ancora del nuovo, possibile Governo. Dopo la "fuga" di Conte, è toccata a Cottarelli presentarsi al Quirinale per riuscire a mettere insieme (sembra) il nuovo Governo, ma arriveranno davvero oggi pomeriggio le risposte che tutti cercano e attendono? Come sempre non mancherà la cronaca con l'ultimo femminicidio di Prato, con l'omicidio e suicidio di Federico Zini e poi non mancherà la pagina dedicata allo spettacolo e al gossip. Chi sarà ospite in studio? Bocche cucite su questo ma sicuramente non mancheranno le interviste esclusive.

