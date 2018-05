Laura Freddi/ La storica ex fidanzata di Paolo Bonolis (L’intervista)

Laura Freddi è stata a lungo la fidanzata di Paolo Bonolis, dopo il matrimonio con Diane Zoeller e prima dell'incontro con l'attuale moglie Sonia Bruganelli.

Laura Freddi e Paolo Bonolis si sarebbero potuti sposare. L'ex coppia si è conosciuta negli studi del fortunata programma Non è la Rai, che il conduttore ha guidato per un'edizione negli anni Novanta. Lei, una delle ragazze di punta della trasmissione, oggi ha avuto una bambina Ginevra (nato lo scorso 3 gennaio) dal compagno Leonardo D'Amico. La Freddi e Bonolis si sono incontrati invece di recente al Tennis & Friends di Roma, complici di un affetto che non è mai tramontato in tutti questi anni. La showgirl infatti è entrata nella vita del conduttore subito dopo la fine del suo matrimonio con Diane Zoeller e poco prima del fatale incontro con la seconda moglie Sonia Bruganelli. Anche se la loro relazione è durata pochi anni, è stata comunque fra le più passionali, un sentimento sfociato poi in una grande amicizia. Paolo Bonolis parlerà di certo del suo rapporto con Laura Freddi nella puntata de L'Intervista di oggi, lunedì 28 maggio 2018, proprio per la sua importanza. Una coppia da sogno per i telespettatori di quell'epoca, che speravano con tutte le forze di poter vedere decollare verso le nozze. E sembra che l'ipotesi sia sfiorata anche ai diretti interessati, sottolinea Vanity Fair, anche se è sfociato tutto in un nulla di fatto. La storia d'amore rimane comunque forse fra le più significative della conduttrice, soprattutto per la positività rimasta anche dopo la rottura.

Il primo compleanno da mamma

Laura Freddi ha appena festeggiato il suo primo compleanno da mamma, grazie alla nascita della piccola Ginevra. Un sogno coltivato a lungo e diventato realtà grazie all'unione con il compagno Leonardo D'Amico, con cui è riuscita finalmente a fare il passo tanto aspettato. La conduttrice ha infatti impegnato diversi anni prima di poter coronare il suo desiderio più grande, attraversando tanto dolore e un aborto. Eventi traumatici che l'hanno spinta persino a credere che non sarebbe mai riuscita a farsi chiamare 'mamma', come ha rivelato a Verissimo. E invece adesso è tutto vero e la sua felicità è tutta visibile in quella particolare luce presente nei suoi occhi, oltre che nella brillantezza del suo sorriso. La prima apparizione benefica per la piccola è avvenuta tra l'altro pochi giorni fa, quando la Freddi si è presentata all'evento solidale Tennis & Friends. Qui ha incontrato l'ex amore di un tempo, Paolo Bonolis, presente con moglie e prole al seguito. I due ex si erano visti tra l'altro anche alcuni mesi prima, tra l'altro allo stesso evento benefico. In quell'occasione, ricorda Vanity Fair, la Freddi ha esibito con orgoglio la sua gravidanza, lanciandosi poi in un abbraccio affettuoso verso Bonolis, che ha poi accarezzato il suo pancione.

