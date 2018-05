Luca Laurenti/ In coppia con Paolo Bonolis da quasi 30 anni (L’intervista)

Luca Laurenti lavora al fianco di Paolo Bonolis da quasi trent'anni. Il conduttore romano questa sera sarà ospite di Maurizio Costanzo a L'intervista: parlerà del suo partner?

Luca Laurenti e Paolo Bonolis

A un mese esatto dal suo ultimo compleanno, Luca Laurenti continua a essere non solo il celebre partner sul lavoro di Paolo Bonolis, ma anche rinomato per le sue numerose gaffes. L'ultima risale a poche settimane fa, quando ancora una volta il Maestro e compositore ha svelato le risposte a una concorrente di Avanti un altro. Un errore che l'artista compie spesso e che alla fine fa parte del suo personaggio comico, della simpatia che in tanti anni gli ha permesso di diventare uno dei volti del piccolo schermo più amati dagli italiani. Luca Laurenti sarà di certo fra i ricordi più cari di Paolo Bonolis, che si racconterà a L'Intervista questa sera, lunedì, 28 maggio 2018. La coppia continua a mietere successi fin dal fortunato incontro avvenuto grazie ad Urka!, il quiz Mediaset del 1991. È stato solo l'inizio di una lunga collaborazione artistica, che vedrà i due gomito a gomito fino ad ora e tramite programmi che spaziano da Fantastica italiana al recente Music. Tre anni fa si era parlato tuttavia di una crisi all'interno della coppia professionale, un'indiscrezione riportata da Novella 2000 e su cui è intervenuta la moglie del conduttore. Sonia Bruganelli ha infatti smentito tutto tramite social, sottolineando invece che l'amicizia fra Laurenti e Bonolis è più salda che mai: "Sono inseparabili".

Il legame con Paolo Bonolis

Il Maestro Laurenti: è questo il titolo che Paolo Bonolis usa da sempre per presentare o interagire l'amico e spalla televisiva Luca Laurenti. Oltre 25 anni di collaborazione alle spalle e una sintonia visibile agli occhi di milioni di italiani, che fin dal loro debutto come coppia hanno adorato vederli insieme. Dai personaggi inventati ai test fittizzi, il musicista è noto non solo per la sua voce, brillante nel canto e da macchietta nel parlato, ma soprattutto per l'abilità di riuscire a ritagliarsi uno spazio tutto suo all'interno dei programmi condotti con Bonolis. Negli ultimi anni si è verificata tra l'altro una rivoluzione nella presenza in tv dell'artista, che dai semplici interventi da abile disturbatore è finito per sedere al fianco del compagno. Una scelta di Bonolis, svela Laurenti a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il segreto della loro intesa in tv? Semplicemente la decisione di dormire in camere separate, ironizza il musicista, svelando tra l'altro di essere pronto a tornare nei panni di Don Luca, il sacerdote protagonista della sitcom omonima firmata Mediaset.

