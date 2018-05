Masterchef Italia All Stars / I migliori concorrenti delle edizioni precedenti tornano in gara!

28 maggio 2018 Anna Montesano

Masterchef Italia 2018

Grande sorpresa per i fan di Masterchef Italia: arriva l'edizione All stars! A lanciare l'indiscrezione è DavideMaggio.it , che annuncia: "Masterchef riapre le sue cucine ai migliori concorrenti delle sette edizioni sin qui andate in onda. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi l’arrivo di Masterchef All Stars, le cui registrazioni inizieranno a metà giugno." Ebbene sì: lo spin off Masterchef All Stars, che è nato in Australia nel 2012 e ha uno scopo benefico, è pronto a fare capolino anche in Italia e vedrà alla prova alcuni degli chef più promettenti di queste prime sette edizioni. L'inizio delle registrazioni è quindi previsto per metà giugno.

MASTERCHEF ITALIA ALL STAR: CHI SARÀ ALLA GUIDA?

Non è la prima volta che in Italia si prova un esperimento del genere. Davidemaggio ricorda infatti che "ci ha provato in queste settimane Top Chef a rimettere ai fornelli ex concorrenti con esiti fallimentari. Il programma del Nove, tuttavia, non ha né la storia, né il seguito del concorrente targato Sky Uno." Masterchef Italia quindi torna anche in una nuova versione anche se rimane un mistero chi potrebbe sostituire Angelica Kauffman che, dopo una sola edizione, ha deciso di lasciare per dedicarsi solo all'attività di cuoco e al suo ristorante. Torneranno invece Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianic. Saranno soltanto loro tre alla guida dell'edizione dedicata ai migliori concorrenti delle scorse edizioni, così come accade anche per il Celebrity Masterchef? Staremo a vedere.

