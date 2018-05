Maurizio De Angelis/ Torna dopo anni a suonare col fratello Guido negli Oliver Onions (Che fuori tempo che fa)

Maurizio De Angelis, a trent'anni di distanza dall'ultima presenza sul palco, è ritornato a suonare al fianco del fratello Guido, entrambi noti anche per il sodalizio creato grazie al duo Oliver Onions. Un silenzio importante e interrotto dalla decisione dei due artisti di ritornare in pista grazie al Guido & Maurizio De Angelis - Oliver Onions Reunion Live - Budapest, un album celebrativo in occasione dell'evento ungherese in onore di Bud Spencer, che si è tenuto due anni fa. Questa sera, lunedì 27 maggio 2018, Maurizio De Angelis ed il fratello saranno inoltre presenti a Che fuori tempo che fa, per parlare dei loro prossimi progetti lavorativi. Il duo prevede infatti due date per altrettanti live in cui riproporranno lo show Omaggio a Bud Spencer e sembra proprio che sia l'annuncio di un grande ritorno. Sarà possibile vederli dal vivo a Roma il prossimo 1 luglio, mentre ad ottobre si troveranno a Berlino, presso la Columbiahalle. Abile chitarrista e cantautore, l'ultimo lavoro da solista di Maurizio De Angelis risale a sei anni fa, quando ha registrato per la Digital Record il brano My Son.

GUIDO DE ANGELIS, LE MIE EMOZIONI

Se si parla di Maurizio De Angelis non si può dimenticare l'accompagnamento all'interpretazione del fratello Guido di diversi brani importanti italiani ed esteri, racchiusi nell'album Le mie emozioni. Tredici brani che spaziano da Io che amo solo te di Sergio Endrigo e Canzone dell'amore perduto, celebre hit di Fabrizio De Andrè, fino a I vecchi di Claudio Baglioni e persino What a wonderful world di Louis Armstrong. Non è la prima volta tra l'altro che Guido De Angelis sarà presente come ospite di Fabio Fazio. L'ultimo intervento televisivo riguarda infatti il lancio dell'ultimo album scritto con il fratello, che ha permesso agli Oliver Onions di ritornare a catturare l'attenzione del pubblico grazie ai loro indimenticabili concerti. Un DVD che il duo artistico ha presentato in quello stesso periodo anche al Lucca Comics, l'evento nazionale dedicato al mondo dei fumetti e dei videogiochi.

