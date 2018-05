Meghan Markle e Harry presto genitori?/ Gli indizi sulla presunta gravidanza della Duchessa

Meghan Markle e il Principe Harry presto genitori? La Duchessa del Sussex potrebbe essere già in dolce attesa: tutti gli indizi sulla presunta gravidanza.

28 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

Meghan Markle è incinta? La Duchessa del Sussex potrebbe rendere presto padre il Principe Harry. I rumors su una presunta gravidanza della bella Meghan aumentano e, dopo la nascita di George, Charlotte e Louis, la famiglia reale inglese potrebbe presto allargarsi. L’argomento è oggetto di discussione anche a Mattino Cinque dove, qualora la gravidanza fosse confermata, non sorprenderebbe gli opinionisti di Federica Panicucci. “Ha 37 anni: quando dovrebbe farlo un figlio?”, chiede Lory Del Santo. Secondo un’altra ospite del programma di canale 5, la probabile gravidanza di Meghan potrebbe essere il motivo che avrebbe spinto la Regina Elisabetta ad accettare il matrimonio tra Harry che tutti considerano il suo nipote prediletto e l’attrice che, per diventare la Duchessa del Sussex, ha rinunciato alla propria carriera. Dal 19 maggio, giorno in cui Meghan e Harry sono diventati ufficialmente marito e moglie, gli indizi sulla gravidanza della Markle aumentano sempre di più.

MEGHAN MARKLE INCINTA? TUTTI GLI INDIZI

Un piccolo erede potrebbe presto rendere ancora più felice Meghan Markle e il Principe Harry. Ci sono diversi indizi che confermerebbero i rumors sulla gravidanza. Prima di tutto ci sono gli abiti indossati dalla Markle al Royal Baby. Sia il vestito della cerimonia che quello del ricevimento presentavano una piega sull’addome: un particolare che non è passato inosservato. Difficile, infatti, pensare che fosse un difetto dal momento che entrambi gli abiti sono stati realizzati su misura. Anche durante la prima uscita pubblica da Duchessa del Sussex, la moglie di Harry ha sfoggiato un abito color crema che ha messo in evidenza un fisico più arrotondato. Come se non bastasse, Meghan e Harry hanno anche rinviato il viaggio di nozze in Africa. Motivi istituzionali o dietro la decisione della coppia c’è un dolce segreto?

