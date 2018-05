Monica Bellucci/ “Scandalo Weinstein? Potere e ricchezza non possono più coprire gli abusi”

Monica Bellucci e il suo ruolo di creatura degli abissi nella serie Il Miracolo, in onda su Sky Uno: ecco perché ha accettato questa sfida, i progetti e il caso Weinstein.

28 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Monica Bellucci interpreta una misteriosa e strana creatura marina nel penultimo episodio della serie di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, in onda su Sky Atlantic. Si tratta di un ruolo breve ma molto importante, grazie al quale il protagonista vive un sogno rivelatore nelle turbinose acque del suo inconscio. Impressionata da questa proposta, l'attrice ha accettato un ruolo limitato ad una sola immagine e che le ha permesso di restare sul set per un solo giorno. Intervistata dal quotidiano La Stampa ne ha spiegato le ragioni: "Non potevo non accettare l'offerta, la potenza del cinema si esprime anche in una sola immagine, e questa è davvero potentissima". Ma chi rappresenta questa figura nell'arco della storia della serie Sky? Si tratta, come precisa la stessa Bellucci, di una figura sacra che emerge dal fondo del lago ghiacciato e pronuncia poche, ma fondamentali, parole. Sono proprio questa poche affermazioni a convincere il protagonista a compiere un viaggio interiore, cominciando a porsi delle domande.

LA PRESENZA BREVE MA INTENSA

Nell'intervista a La Stampa, Monica Bellucci aggiunge ulteriori dettagli alle ragioni che l'hanno spinta ad accettare il ruolo nella serie 'Il miracolo', nonostante la sua partecipazione fosse limitata ad alcune battute: "Dopo aver ricevuto la proposta, mi è arrivato uno schizzo della figura che avrei dovuto interpretare. Non ho avuto dubbi, un attore non sceglie in base al minutaggio, il cinema è affascinante quando tocca la sfera emozionale, evocando sensazioni anche con un unico fotogramma". Per questo è rimasta particolarmente sorpresa e affascinata dalla richiesta di interpretare un polipo, animale molto intelligente ma anche in grado di cambiare aspetto facilmente assumendo le più svariate forme. La creatura da lei rappresentata indica quindi la possibilità dell'essere umano di scegliere tra il Bene e il Male. Archiviato questo breve progetto, la Bellucci racconta di essere alle prese con un periodo particolarmente intenso, dal punto di vista lavorativo, con un film horror in Australia ma anche nuovi copioni scritti da giovani registi.

L'OPINIONE SULLO SCANDALO WEINSTEIN

Anche lo scandalo Harvey Weinstein viene chiamato in causa nell'intervista di Monica Bellucci, che si è detta felice di vedere come il potere non basti più per nascondere i misfatti e gli abusi. Quella che si presenta davanti a noi appare ai suoi occhi come una nuova era, pur nella consapevolezza che dovrà comunque essere la giustizia a decidere ciò che è vero e ciò che invece non lo è: "C'è stata un'onda, venuta da non so dove, che ha portato a galla la verità per cui il potere, la ricchezza, il talento non possono più proteggere e coprire le persone che compiono abusi e misfatti. Poi naturalmente sarà la giustizia a stabilire quello che è vero e quello che è falso, quello che è giusto e quello che è sbagliato". Il cambiamento del ruolo della donna, sempre più padrona del proprio destino, è evidenziato anche nei film che vedono la Bellucci come protagonista sempre più spericolata e decisa dei suoi mezzi. L'attrice ha precisato, infatti, di non essersi fermata dopo i 50 anni e di sentire il bisogno di interpretare personaggio diversi, in cui la sua sensualità si accompagna all'azione.

