Nek e Patrizia Vacondio/ 18 anni di matrimonio: la favola d’amore di Filippo Neviani

Oggi, Nek e Patrizia Vacondio, festeggiano i 18 anni di matrimonio. Sui loro profili social, i due pubblicano le foto del giorno delle nozze, scambiandosi dediche d'amore.

Nek e Patrzia Vacondio, il giorno delle nozze

Quando c’è di mezzo l’amore non esistono più nomi d’arte, lavori celebri e ricchi conti in banca. Quando c’è di mezzo l’amore ci sono solo due entità che si incontrano e giurano di occuparsi, per sempre, l’uno dell’altro. Filippo Neviani sa bene cosa significhi e oggi celebra con la sua sposa, 18 anni di matrimonio. La coppia si è sposata nel 2006 e insieme hanno condiviso la gioia di una figlia, Beatrice, nata nel 2012. Filippo e Patrizia Vacondio si sono incontrati nel 2006 a Sassuolo e da allora si sono giurati amore eterno. Sui loro profili social entrambi festeggiano questo traguardo, postando foto del giorno delle nozze. Nek scrive: “E lo rifarei ogni giorno! Ed è per sempre”, mentre la Vacondio sceglie un altro scatto sotto cui scrive: “Ad ognuno la sua favola”. “Sempre insieme”, commenta Filippo. Sembra che i due siano davvero fortemente innamorati e inseparabili e proprio su Instagram condividono momenti di felice quotidianità.

UN AMORE CHE VA OLTRE IL TRADIMENTO

Sebbene l’amore che lega Filippo e Patrizia sembra indissolubile, Nek viene sottoposto, costantemente, a tentazioni indecenti. Numerose sono state le donne che hanno tentato di conquistare il cantante dagli occhi blu. In un’intervista raccontò: “Faccio un mestiere che induce tentazione. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta ed era una ragazza nuda. Mi si buttò addosso piangendo, la coprì con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere e poi l’ho accompagnata fuori”. Ma a causa, proprio, di queste tentazioni Nek ha ammesso alla moglie di averla tradita: “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo niente all’oscuro”. Sembra che oggi la coppia stia vivendo un momento felice e di grande amore.

