Nicolò Brigante e Virginia Stablum / Marta Pasqualato pensa ancora all'ex tronista? L'indizio (Uomini e Donne)

28 maggio 2018 Anna Montesano

Marta Pasqualato (Instagram)

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Nonostante le voci che li volevano già in crisi, i due hanno invece confermato di essere felicissimi insieme e che l'intesa è davvero forte tanto che sembrano essere sempre più vicini alla partenza per Temptation Island. C'è chi però ha creduto e continua a credere che il tronista di Uomini e Donne abbia fatto una scelra "di comodo" così come la stessa Marta Pasqualato, che è stata la non scelta di Nicolò, ha dichiarato prima di salutarlo per l'ultima volta. "Ho deciso di seguire il mio cuore e quando ho capito che batteva più forte per Virginia, non ho più avuto dubbi. - ha però motivato Brigante nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo Tv - Virginia è una ragazza pacata. Per lei alzare la voce è inutile: così diventa bello anche discutere, perché si riesce a trovare rapidamente un punto d’incontro." Ultimi indizi social fanno però credere ai fan di Uomini e Donne che Marta non abbia invece ancora dimenticato Nicolò.

MARTA PASQUALATO: MESSAGGIO PER NICOLO' O PER UN NUOVO AMORE?

È un messaggio apparso alcune ore fa, pubblicato da Marta Pasqualato, ad aver gettato "l'allarme" tra i fan di Uomini e Donne. “Sono un casino l’ammetto, siamo un casino stupendo, due rette parallele che non credono al destino scelto”: questa la frase di Marta che, per tanti, è indirizzata proprio a Nicolò Brigante. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva già definito il loro percorso "un casino" che avrebbe però potuto portare a grandi emozioni e c'è chi nota anche le parole "non credono al destino scelto" che potrebbero essere proprio riferite al fatto che l'ex tronista abbia scelto la rivale pur volendo lei. Ma è davvero questo il senso che Marta ha voluto dare alle sue parole? La Pasqualato potrebbe aver scritto queste parole solo perché belle o potrebbero essere dedicate a ben altra persona, magari qualcuno che è riuscito a conquistare il suo cuore.

