Oroscopo dell'estate 2018 di Paolo Fox, Domenica In/ Video, le previsioni: Leone sguardo sincero e gli altri?

Paolo Fox, oroscopo dell'estate a Domenica In: video, previsioni segno per segno. Vergine situazioni da consolidare, Cancro decisamente spigoloso, Leone sguardo sincero e tutti gli altri.

28 maggio 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO DELL'ESTATE 2018 DI PAOLO FOX A DOMENICA IN

Oggi, 27 maggio 2018, a "Domenica In" in onda su Rai Uno Paolo Fox ha presentato l'Oroscopo dell'estate. L'Ariete, rappresentato da personaggi dello spettacolo come Alena Seredova e Luca Argentero, in questo periodo tende ad essere un po' stralunato. Ci si trova in una fase di trasformazione con il pianeta Saturno dissonante. C'è chi pretende molto in amore e, in generale, si + un po' testoni, ma si vuole capire se veramente una relazione vale la pena. Inoltre, solitamente più c'è mordente più ci si appassiona. Ora è il momento di dimenticare il passato e i mesi più importanti per gli incontri saranno luglio e agosto. Attenzione perché nelle prossime due settimane si gioca tutto per le relazioni di lunga durata. Il Toro, rappresentato da Chiara Ferragni e Albano, è il segno della famiglia e delle relazioni e certe unioni sono abbastanza indissolubili. Ci sono novità con Urano nel segno e una certa agitazione e stanchezza. Ci sono due tipi di Toro, quelli che tengono tutto dentro e quelli che si sfogano e fanno cose nuove, come viaggiare o addirittura sposarsi. Il Toro è un segno vincente questa estate e potrà ottenere sicuramente qualcosa in più.

I Gemelli, rappresentati da Raffaella Carrà e Paolo Bonolis, sono i chiacchieroni dello zodiaco. Si deve comunicare al meglio e, soprattutto, si deve comunicare l'affetto che si ha per le persone. Il lavoro si consolida, ci saranno anni importanti occasioni ed entro agosto e settembre si faranno trattative anche perché fino al 12 giugno Mercurio è nel segno. In amore forse c'è un po' di distacco a causa dell'impegno dei prossimi mesi. Il pianeta Marte sarà interessante per tutta l'estate. Il Cancro, Sabrina Ferilli e Giancarlo Magalli, ha una grande voglia di amare ma ha, allo stesso tempo, la paura di essere innamorato. Si è decisamente spigolosi, tuttavia è un momento interessante per i sentimenti e le relazioni. Ma con Saturno contro si deve scegliere se seguire una strada oppure no. Inoltre, il lavoro entra in discussione e ci sono contenziosi aperti, magari anche in relazione a rapporti del passato. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'OROSCOPO DELL'ESTATE

LEONE SGUARDO SINCERO, VERGINE SITUAZIONI DA CONSOLIDARE

Il Leone, rappresentato da Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova, ha uno sguardo sincero, diretto e bello. Fulminate con lo sguardo le persone se si è innamorati e, se l'estate scorsa si ha avuto una crisi in amore, ora si potrà recuperare. A fine giugno si avrà il pianeta Venere nel segno e questo, infatti, sarà il periodo migliore per i sentimenti. Si ritroverà una grande dose di fascino quest'estate, mentre per i soldi e il lavoro la fine dell'anno sarà un grande momento. La Vergine, rappresentata da Pier Francesco Favino, Cesare Bocci, il Principe Harry e Loredana Lecciso, domina quest'anno. Ora può decidere di consolidare situazioni forti oppure di voltare pagina. Ha molte capacità e, tuttavia, dal punto di vista fisico, ha la tendenza ad ingoiare troppi rospi. Ha anche una certa attenzione ai dettagli. Non si deve sottovalutare quello che capita e forse questo è il momento per rendere una storia ufficiosa ufficiale.

La Bilancia, rappresentata da Romina Power e Fedez che hanno o hanno avuto un rapporto importante con persone del segno dell'Ariete, si trova a funzionare molto bene nei rapporti con questo segno bene. Si sente in questo momento una grande responsabilità e poi si è decisamente pensierosi. In un certo senso, si è molto simili ai Pesci, ogni giorno c'è una piccola ansia e si deve essere rassicurati. È importante che con Saturno contro si faccia quello che si sente e si segua l'istinto. Lo Scorpione, rappresentato da Luca Zingaretti e Alessia Marcuzzi, tende solitamente ad avere i tratti dei grandi investigatori. Alcune delle persone di questo segno infatti seguono i gialli e sono molto intrigati dai misteri. Si indaga sugli altri ma non si vuole dire nulla di sé stessi. È un'estate importante e Giove nel segno rappresenta una sfida e, allo stesso tempo, una protezione. Non si deve avere paura perché nei prossimi mesi si è indenni dalle situazioni. Si cerca di essere disponibili e ironizzare su sé stessi.

SAGITTARIO COSA FARE? ACQUARIO FOLLIE PRATICHE

Il Sagittario, rappresentato da Antonella Clerici e Gianni Morandi, si deve mettere in marcia e capire entro l'estate cosa fare. Il 2019 è l'anno giusto, quello che si fa è trampolino di lancio per i successi autunnali e invernali. Ma in questi mesi potrebbe pensare ad un cambio di vita, come un trasloco, soprattutto ad agosto. Il Capricorno, rappresentato da Anna Tatangelo e Cristian De Sica, è un segno molto determinato e stabile che ha avuto però un inizio di primavera molto pesante. Ma si è persone particolari e si riesce a ripartire forti dalle crisi e dalle situazioni di grande difficoltà. La seconda parte dell'anno, soprattutto il mese di agosto, darà di più anche per i sentimenti.

L'Acquario, rappresentato da Heather Parisi e Gianluigi Buffon, tende un po' a fare delle follie pratiche. Il pianeta Urano ha iniziato il transito dal 14 maggio ma il vero problema rimangono i soldi, infatti i progetti vanno ridimensionati. In amore ci sono piccoli conflitti soprattutto se c'è un rapporto a distanza. Tuttavia, c'è da dire che si ama la coppia e la si rifugge allo stesso tempo. I Pesci, rappresentato da Caterina Balivo e Carlo Conti, vivono d'amore ma non sono in grado di vivere di solo lavoro. Poi in questi giorni, nonostante le ampie possibilità, si deve recuperare l'aspetto emotivo. Chi ha una separazione alle spalle può ripartire, agosto e settembre sono mesi di costruzione ma anche ad ottobre e novembre ci sono grandi occasioni.

