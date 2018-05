PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 maggio 2018: Acquario a un bivio, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 28 maggio 2018, previsioni segno per segno: Acquario a un bivio, Toro transito di Urano verso due situazioni diverse tra loro, gli altri segni?

28 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 MAGGIO 2018

Andiamo a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox dividendolo segno per segno, partiamo da Ariete e Toro. Ariete: è una settimana molto interessate per differenti motivi. Prima di tutto sarà per i nati sotto questo segno facile eliminare tutto ciò che non interessa più, permettendo quindi di concentrarsi sulle cose importanti. In secondo luogo vi sarà la possibilità di rimettersi in gioco. E' una settimana di movimenti e di possibili chiarimenti. Nuove proposte dal punto di vista lavorativo. Attenzione perché si appare molto critici in amore. Toro: il nuovo transito di Urano potrà portare due diverse tipologie di reazioni. Da un lato l'esuberanza, dall'altro l'insofferenza verso qualcosa che circonda. In entrambi i casi vi è una grande energia. Importante che non si accusi troppo l'insofferenza in questo. Spesso si è persone che accumulano difficoltà non movimentando la vita. Quindi anche un allontanamento, come un viaggio, per poco tempo dalla situazione in cui ci si trova potrebbe essere utile.

ACQUARIO A UN BIVIO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo decisamente pagina e analizziamo i segni che si possono considerare per la giornata di oggi né carne né pesce. L'Acquario si trova di fronte a un bivio, deve prendere una scelta importante e non sarà facile. L'unica cosa giusta da fare è cercare di seguire la razionalità, evitando assolutamente di trovarsi ad affrontare le cose con la solita impulsività che contraddistingue il segno. Inizio settimana un po' complesso per il Sagittario che si troverà a litigare in amore, famiglia e anche sul lavoro. Cercare di mantenere la calma e non alzare i toni può essere la soluzione per superare tutto quello che ha creato difficoltà e stanchezza nell'ultimo periodo. La Bilancia ha vissuto un weekend con alcune situazioni particolari. La settimana che va iniziando oggi non sarà migliore, ma arriveranno delle conferme che potrebbero portare anche dei frutti interessanti. In amore si recupererà ampiamente e forse potrebbe arrivare anche una mano tesa da chi vuole bene davvero ai nati sotto questo segno.

GEMELLI CRESCITA PERSONALE, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 28 maggio 2018, fatto da Paolo Fox a LatteMiele parte dai top e flop. Il noto astrologo ha tenuto come di consueto la rubrica Latte e Stelle. Grande crescita personale per i Gemelli che vivono un momento intenso grazie al transito in aspetto favorevole di Sole e Mercurio. Tanti progetti per questo motivo stanno volgendo a favore e si preparano a regalare momenti di grande crescita professionale. Energia ce l'ha anche il Leone che è in un momento di forza e che deve impegnarsi in amore. Bene anche la Vergine che ha accusato dal 20 febbraio dei problemi fisici, ma ora li può finalmente considerare alle spalle. Grande tensione invece la vivono in nati sotto il segno dei Pesci che nelle ultime settimane si sono stancati e non poco. Problemi e ansia sono stati generati da fattori esterni e ora c'è bisogno solo di un po' di tranquillità e forza per provare a reagire. Attenzione a prendere delle decisioni affrettate che si rischia di finire fuori strada.

