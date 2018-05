Paola Caruso e Francesco Caserta/ Per amore si è trasferita a Monte Carlo: Gran Premio di F1 con il fidanzato

28 maggio 2018 Valentina Gambino

Paola Caruso si è innamorata e per stare vicino al suo fidanzato si è anche trasferita a Monte Carlo. La showgirl già convive con la sua dolce metà e durante queste giornate non si è voluta nemmeno perdere il Gran Premio di Formula 1. L'ex Bonas di Avanti un altro ha anche aggiornato i follower delle ultime novità compresa la corsa automobilistica e la giornata tra motori e tanto amore. La Caruso, fidanzata da pochissimo con Francesco Caserta, dopo due mesi ha deciso anche di andare a vivere con lui: "Per noi la famiglia è importante - ha dichiarato Paola Caruso al settimanale Nuovo Tv - Prima di fare un figlio ci sposeremo. Siamo persone un po' vecchio stampo". I due vivono insieme a Monte Carlo ed hanno anche deciso di vedere la gara di Formula 1, evento sportivo che vede scendere in pista (ovviamente solo come spettatori) un grande numero di volti popolari del mondo dello spettacolo. Ma chi è il nuovo fidanzato della formosa opinionista di Barbara d'Urso? E' un imprenditore calabrese di 28 anni e secondo la Caruso tra loro sarebbe stato proprio un colpo di fulmine.

Secondo le prime indiscrezioni, i due pensano già in grande e la Caruso starebbe già arredando un’altra casa sul Lago Maggiore. Ma come è nato il loro grande amore? I due si sono incontrati all’aeroporto di Lamezia Terme: “Lui stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto: ‘Ti aiuto’. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film, quando ti guardi negli occhi e ti innamori. Lui è il mio principe!“, ha detto a Nuovo Tv. Paola ha poi confidato che Francesco non è geloso del suo lavoro: “Se vado in televisione scollata o se posto foto sui social, lui sa bene che è soltanto per lavoro. Se usciamo insieme, invece, non gli piace che io indossi una gonna troppo corta”. L’imprenditore calabrese quindi, attualmente sembra l’uomo giusto capace di farle totalmente perdere la testa come già sarebbe accaduto secondo le sue prime dichiarazioni.

