Paolo Bonolis/ Il conduttore si racconta al Maestro e amico Maurizio Costanzo (L’intervista)

Il conduttore Paolo Bonolis è protagonista della nuova puntata de L’intervista, il talk one to one di Maurizio Costanzo in onda in seconda serata su Canale 5.

Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis

Considerato uno degli showman più di successo del piccolo schermo italiano, Paolo Bonolis ha tolto per una sera i panni di conduttore per lanciarsi in un'avventura del tutto nuova. Indossati i vestiti da commis, ha approfittato di una vacanza ad Amalfi per lanciarsi in un siparietto divertente. Complice l'amico Antonio Dipino, lo chef stellato con cui condivide un'amicizia ventennale, come sottolinea Amalfi Notizie. Questa sera, lunedì 28 maggio 2018, Paolo Bonolis sarà invece ospite di Maurizio Costanzo a L'intervista. Sarà un'occasione per ripercorrere i tanti punti fermi della sua fortunata carriera, dagli esordi fino ai giorni nostri. Senza dimenticare la parentesi romantica, il matrimonio e i cinque figli, oltre che la compagna attuale Sonia Bruganelli. Un incontro emozionale che spazierà fra ricordi e affermazioni, fra successi e scivoloni. Per un conduttore che continua a essere nel cuore dei telespettatori italiani da oltre trent'anni. Il successo del Paolone nazionale sembra racchiudersi in pochi cardini: simpatia, schiettezza e auto-ironia. Senza considerare la presenza al suo fianco della spalla storica, l'amico di sempre Luca Laurenti. Non è un caso tra l'altro che il suo modo di parlare, la velocità con cui pronuncia a raffica migliaia di parole, gli abbiano permesso di entrare nel 2010 nel Guinness World Record.

L’esordio con Bim Bum Bam

Nonostante l'esordio in Rai, il successo di Paolo Bonolis è iniziato nei primi anni Ottanta, grazie alla sua presenza a Bim Bum Bam. La celebre trasmissione per bambini lo ha visto subito alla conduzione e impegnato in siparietti divertenti grazie alla presenza di Uan, il pupazzo rosa dalle sembianze canine e in grado di parlare. Sono anni in cui Paolo Bonolis ironizza sempre su se stesso, diventando di volta in volta vittima di Uan, che incarna l'essenza dei bambini birichini, svegli e inclini allo scherzo. È invece il sodalizio con Luca Laurenti in Urka! a permettergli di ribaltare il suo ruolo in una coppia. Per la prima volta Bonolis diventa “carnefice”. Sono molteplici i programmi che hanno reso Paolo Bonolis uno dei conduttori più in vista della tv italiana, tanto da essere accostato spesso a sinonimo di successo. Pochi e significativi invece gli amori che ha incontrato nella sua vita: la prima grande relazione è nata con Diane Zoeller nell'83, da cui sono nati i primi due figli Stefano e Martina. Celebre anche la relazione longeva con Laura Freddi, anche se deciderà di sposare più tardi Sonia Bruganelli. L'opinionista gli darà tre figli, Silvia, Davide e Adele, quest'ultima omonima di una zia di Bonolis, in via di beatificazione. Ed anche se sul piccolo schermo appare spesso quasi aggressivo con i tanti concorrenti che passano sotto le sue grinfie, in realtà Bonolis è un papà in grado di commuoversi. Lo dimostrano le lacrime versate alcune settimane fa in occasione della medaglia vinta dalla piccola Silvia, come sottolinea Il Corriere della Sera.

