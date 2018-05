PIPPO CARUSO È MORTO / Addio al direttore d'orchestra Rai: le parole di dolore di Pippo Baudo

Pippo Caruso è morto, addio al direttore d'orchestra Rai di Roma e Milano che si è spento all'età di ottantadue anni. Era una persona meravigliosa e amata da tutti.

28 maggio 2018

Pippo Caruso è morto - La Presse

È morto all'età di 82 anni il maestro Pippo Caruso, amico e mentore Pippo Baudo e legato a tante trasmissioni importanti. La notizia è stata confermata proprio dal noto conduttore, che si è detto «distrutto per la perdita di un carissimo amico». Un messaggio di grande dolore per Pippo Caruso: «Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno», ha detto Pippo Baudo. Il conduttore ha poi aggiunto: «Era bravo e veloce - ricorda commosso - riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi mancherà». (Aggiornamento di Anna Montesano)

ADDIO A PIPPO CARUSO

Pippo Caruso è morto oggi all'età di ottantadue anni, era infatti nato nel 1935 a Belpasso in provincia di Catania. A confermare la notizia è stato il conduttore e amico Pippo Baudo all'Ansa che ha sottolineato di essere distrutto per la perdita di un carissimo amico. I funerali saranno officiati nella giornata di domani attorno alle ore 16.00 nella Chiesa di Santa Croce di passo Corese, una frazione del Comune di Fara nella Sabina in provincia di Rieti. Saranno ovviamente moltissimi i volti noti presenti visto che il direttore d'orchestra era amatissimo e aveva collaborato con tantissimi cantanti, conduttori e attori. Una notizia che colpisce un po' all'improvviso in un 2018 che fino a questo momento purtroppo ha portato via davvero molti volti noti del mondo dello spettacolo. Sui social network intanto anche il pubblico ha iniziato a dedicare un breve saluto all'artista.

LA CARRIERA

Si è spento oggi Pippo Caruso noto direttore d'orchestra Rai, ma andiamo a conoscerlo da più vicino. L'uomo era nato a Belpasso il 22 dicembre del 1935 ed è stato un grandissimo direttore d'orchestra. In carriera ha diretto le orchestre della Rai sia a Roma che a Milano nonché l'orchestra sinfonica della Rai e anche quella del Festival di Sanremo. In carriera ha lavorato a lungo al fianco di Pippo Baudo in programmi importanti come Fantastico, Numero Uno, Domenica In e Serata d'onore. Inoltre insieme al famoso conduttore ha contribuito a lanciare nel mondo dello spettacolo le due ballerine e conduttrici, scrivendo balletto e canzone per Anche noi, Io ballerò e Tutto Matto. In carriera ha collaborato alla realizzazione di dischi di famosissimi artisti come Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Bruno Lauzi, Mia Martini, Nino Taranto e anche tanti attori noti tra i quali Alberto Sordi, Nino Manfredi ed Enrico Montesano.

