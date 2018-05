Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 28 maggio: cronaca, politica e Grande Fratello

Sembra che questa non sarà l'ultima settimana in compagnia di Pomeriggio 5 ma quali altri temi saprà affrontare la conduttrice? Politica, cronaca e Grande Fratello all'ordine del giorno

28 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Barbara D'Urso sta pian piano iniziando a liberarsi del suo mega lavoro. Proprio ieri ha messo in panchina Domenica Live dando appuntamento alla prossima edizione (ma anche a tante repliche che andranno in onda nei prossimi giorni) e adesso si concentra sulle ultime due puntate del Grande Fratello 2018 e poi al suo Pomeriggio 5 che, a quanto pare, andrà in onda almeno fino a metà giugno o poco prima. Anche oggi la conduttrice tornerà al timone del suo programma pomeridiano per lanciare un mix esplosivo tra le ultime novità in materia di attualità e politica, con Cottarelli al Quirinale per un possibile incarico nella formazione del nuovo Governo, ma poi ci sarà anche la prima parte dedicata alla cronaca. Il femminicidio di Prato, le ultime notizie di violenza e casi irrisolti non fanno altro che tenere compagnia al pubblico a casa fino a quando si passerà all'ultima parte dedicata al gossip.

I TEMI DELLA GIORNATA

L'ultima parte di Pomeriggio 5 sarà dedicata, come sempre, all'intrattenimento e al gossip e al suo Grande Fratello 2018. Negli ultimi giorni si è parlato di droga nella casa, una cosa che lei ha respinto con tutte le sue forze ma ha lasciato intendere anche che potesse arrivare un esperto a far luce su quanto è accaduto. Occhi e orecchie puntate anche in attesa di scoprire quale scherzo le abbiano fatto ieri dietro le quinte a Domenica Live e che ha visto protagonista anche l'amato figlio presente in trasmissione. Lei stessa ha fatto fatica a rimanere in onda e continuare la diretta ma non ha rivelato i motivi di tale fatica. Cosa sarà successo?

