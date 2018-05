SOLO: A STAR WARS STORY / Il film della saga di Guerre Stellari guida il botteghino ma delude le aspettative

Solo: A Star Wars Story guida il botteghino sia negli Stati Uniti che in Italia nel suo primo weekend al cinema: i dati si attestano sotto le aspettative.

28 maggio 2018 Annalisa Dorigo

L'uscita di Solo: A Star Wars Story nei cinema di tutto il mondo era molto attesa, soprattutto dopo i pareri discordanti evidenziati al Festival di Cannes. La critica aveva espresso diverse perplessità in merito al nuovo spin-off della saga di Guerre Stellari, da molti considerato fin troppo banale rispetto ai precedenti. Ed infatti anche i dati di vendita al botteghino sembrano procedere in questa direzione: Solo - A Star Wars Story negli Stati Uniti è stato il film più visto dell'ultimo weekend anche se si attesta ben al di sotto delle previsioni. Gli incassi infatti si sono fermati a 83,3 milioni di dollari ma puntavano a raccogliere in patria almeno 10 milioni di dollari in più, considerando il budget stellare speso pari a 250 milioni di dollari. Il film di Ron Howard si è comunque tolto una piccola soddisfazione, scacciando dal trono Deadpool 2 e piazzandosi anche davanti ad Avengers: la guerra infinita (che in cinque settimane al cinema ha raccolto circa 620 milioni di dollari).

SOLO: A STAR WARS STORY GUIDA IL BOTTEGHINO IN ITALIA

Il primo weekend in sala, ha visto Solo - A Star Wars Story conquistare la vetta del botteghino negli Stati Uniti anche se con incassi nettamente inferiori alle aspettative. Tale risultato rispecchia anche la situazione nei cinema italiani, dove il film della Saga di Guerre Stellari è stato il più visto al cinema degli ultimi giorni. Nel box-office italiano ha debuttato con quasi un milione e mezzo (1.47 milioni per la precisione) davanti a Deadpool 2, che ha incassato un milione di euro mantenendo un'ottima media. Come per gli Stati Uniti, anche in Italia i dati relativi all'esordio del film di Ron Howard si attestano ben al di sotto delle aspettative. Basti considerare che il precedente spin-off intitolato 'Rogue One' due anni fa, aveva conquistato incassi pari 3.1 milioni di euro, in linea con i dati raggiunti anche a livello internazionale. Anche la critica sembra preferire nettamente il film uscito due anni or sono, mentre la vicende di Solo vengono considerate fin troppo prevedibili e didascaliche.

