Sonia Bruganelli/ Criticata da Maurizio Costanzo: Paolo Bonolis difenderà la moglie? (L’intervista)

Sonia Bruganelli è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis, con cui ha avuti tre figli: Silvia, Davide e Adele. L'opinionista è stata criticata da Maurizio Costanzo.

Sonia Bruganelli (Instagram)

Sonia Bruganelli si sta concedendo in questi giorni le meritate vacanze al fianco del marito Paolo Bonolis. Negli ultimi due giorni la coppia è stata infatti ad Amalfi, in visita in Costiera per un po' di relax e ad un amico del conduttore. Lo chef stellato Antionio Dipino del ristorante La Caravella ha inoltre dato vita con l'amico di sempre a un siparietto in stile Totò e Peppino, anche se lo sketch è stato rivisitato in chiave culinaria. La Bruganelli invece in queste ultime ore si sta chiedendo se il marito la difenderà con Maurizio Costanzo, dato che sarà ospite de L'Intervista stasera, lunedì 28 maggio 2018. Il riferimento fatto dall'opinionista sui social riguarda infatti un commento che il giornalista ha fatto riguardo ad una sua foto, per una polemica nata in realtà grazie all'intervento di altre persone già lo scorso natale. Costanzo ha infatti criticato la decisione della Bruganelli di pubblicare una foto del jet privato, ricorda Today, sottolineando che avrebbe anche potuto evitare. Un commento che si aggiunge al coro di proteste e accuse che vedono la moglie di Bonolis 'colpevole' di ostentare il lusso e la propria vita agiata. Clicca qui per vedere il post di Sonia Bruganelli.

Il matrimonio con Paolo Bonolis

I social sono pane quotidiano per Sonia Bruganelli, che a quanto pare è riuscita a contagiare persino il marito Paolo Bonolis. La coppia si è sposata ufficialmente nel 2002 e dalla loro unione sono nati i figli Davide, Adele e Silvia. Il conduttore ha avuto inoltre altri due figli dal precedente matrimonio con Diane Zoeller, con cui ha condiviso il tetto coniugale solo per qualche anno. L'unione fra la Bruganelli e Bonolis dura invece da molto più tempo e si può dire che abbia già superato ampiamente la famosa crisi dei sette anni. I due trascorrono spesso il tempo insieme, intenti a vivere la loro vita non solo come professionisti, ma anche come semplici innamorati. A distanza di tanto tempo sembra che la passione fra i due non sia scemata sotto nessun punto di vista. Alcuni mesi fa era scoppiato inoltre il gossip, ricorda Today, che la coppia potesse addirittura essere in attesa di un quarto figlio. Merito di una dichiarazione fatta dalla stessa Bruganelli diversi mesi prima, in cui aveva parlato di un desiderio di diventare di nuovo mamma e della promessa di convincere il marito a fare ancora una volta il grande passo. Nessuna buona notizia per ora, anche se l'opinionista ha spesso condiviso con i fan sui social il suo desiderio di maternità. A quanto pare l'ostacolo maggiore sarebbe proprio il conduttore, che con una prole di cinque figli all'attivo non sembra avere alcuna intenzione di aggiungere alla schiera anche un sesto erede.

© Riproduzione Riservata.