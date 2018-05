Striscia la Notizia/ Anticipazioni: Chiara Squaglia di nuovo all’ospedale di Senigallia (28 maggio)

Striscia la Notizia, anticipazioni e servizi del 28 maggio 2018: Chiara Squaglia di nuovo all’ospedale di Senigallia per il "mistero" sul macchinario della risonanza magnetica.

28 maggio 2018 Valentina Gambino

Striscia la Notizia, anticipazioni e servizi

Anche questa sera subito dopo il TG dell'ora di cena, si apriranno i battenti del nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, il TG satirico con protagonisti Ficarra e Picone dietro il bancone. La nuova puntata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset è prevista come sempre intorno alle 20.35 circa e si concluderà verso le 21.15. Anche oggi saranno tanti i servizi di cui si occuperanno gli amici di Striscia e tra questi anche quello sullo stato dell'ospedale di Senigallia di cui si è occupata l'inviata del programma Chiara Squaglia. Circa due mesi fa, la giornalista su invito del comitato cittadino a difesa dell'ospedale di Senigallia si era già recata nella struttura per fare luce sulle problematiche legate all'installazione della nuova risonanza magnetica. L'apparecchio acquistato nel novembre del 2014, non entra nei locali e dopo anni di continue sostituzioni degli altri macchinari, ancora non si conosce la sua effettiva data di entrata in funzione. Appena si è compreso che il macchinario non entrava nei locali quindi, si è cercato di porre rimedio ma – ad oggi – la situazione è ancora bloccata.

Questa sera, durante il servizio di Chiara Squaglia, Striscia la Notizia indagherà ancora sull’ospedale di Senigallia. La prima visita del TG satirico risale al novembre 2017 e “la Direzione dell’Area Vasta 2, dopo vari rimpalli – spiega Silvano Cingolani del comitato cittadino – delega a confrontarsi con l’inviata di Canale 5 l’ing. Pianosi, responsabile clinica dell’Asur, la quale si prende l’impegno pubblico di installare il macchinario entro gennaio/febbraio”. Poi altri ritardi ed una nota stampa ufficiale che si concludeva con: "Tutte le operazioni di lavoro, bonifica, trasferimento e installazione dovrebbero ragionevolmente trovare conclusione entro l’estate". Con il servizio in onda questa sera, si avranno effettivi aggiornamenti sulla spinosa questione dell’ospedale. In attesa di vedere la nuova puntata di Striscia questa sera, così come ha anticipato Sorrisi.com, “Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state confermate: saranno loro le Veline, anche nella prossima stagione”.

