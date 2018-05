TARTARUGHE NINJA/ Su Tv8 il film con Alan Ritchson e Megan Fox (oggi, 28 maggio 2018)

Tartarughe Ninja, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21.30. Un film del 2014 ispirato alle vicende di Michelangelo, Raffaello, Donatello e Leonardo, quattro artisti italiani per dare un nome a quattro testuggini corazzate e pronte all'arte del al guerra ninja per raddrizzare i torti. Alla regia, la casa di produzione Paramount Pictures, ha affidato il compito al sudafricano Jonathan Liebesman, una carriera in bilico tra l'anonimato e l'affermazione, comunque direttore di alcuni buoni film come 'Al calare delle tenebre' del 2003, 'Non aprite quella porta - L'inizio', prequel e reboot del celebre film del 1974, di 'The killing room', quindi un regista dedito alla suspense e all'horror che qui si cala in un ruolo finalmente diverso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Il Clan del Piede, agli ordini del tremendo Shredder (l'attore nipponico Tohoru Masamune) terrorizza New York. La giornalista April O'Neil (ruolo interpretato dalla deliziosa Megan Fox) da tempo cerca lo scoop, assieme alla sua troupe televisiva, di incastrare e cogliere sul fatto il Clan ma senza successo sino al giorno in cui vede i soldati di Shredder trasportare al porto materiale tossico e pericoloso. Ma un giustiziere mascherato li sgomina a colpi di karate ed arti marziali, il quale lascia sul posto un fulmine, seno distintivo che Shredder riconosce. Il malvagio ordina allora alla figlia di catturare cittadini innocenti, ostaggi di richiamo per il fantomatico giustiziere che si presenta ma non é solo, lo accompagnano ben quattro ninja panciuti, quattro testuggini armate sino ai denti di armi nipponiche, compaiono sulla scena della Grande Mela pronti a sfidare Shredder ed il suo Clan di manigoldi. Sono Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello, e proprio quest'ultimo, per evitare futuri riconoscimenti, formatta il telefono cellulare della giornalista che ne aveva filmato le marziali gesta rocambolesche, le Ninja Turtles cercano l'anonimato, ma, lo immaginate tutti, per loro non sarà facile. Iniziano allora le vicende a volte tragicomiche del poker d'assi marziali, Shredder non ci sta e corre ai ripari, organizza il colpo maestro, entrerà in gioco perché anche lui è maestro di arti nipponiche di guerra, lo scontro è inevitabile!

