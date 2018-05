UAN/ ll pupazzo di Bim Bum Bam che prendeva in giro Paolo Bonolis (L'intervista)

Uan, il pupazzo-mascotte di Bim Bum Bam, ha fatto compagnia ai bambini nei pomeriggi degli anni '90 insieme a Paolo Bonolis, che questa sera sarà a L'intervista di Maurizio Costanzo.

Il pupazzo Uan

Uan è riuscito a diventare una vera e propria star della televisione, grazie all'idea lanciata da Bim Bum Bam di introdurre nel programma il pupazzo tutto rosa. Una trasmissione che ha reso indimenticabile l'infanzia di tante generazioni di italiani, che a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta hanno potuto assistere ai famosi sketch fra Uan e Paolo Bonolis. All'epoca giovanissimo e neo conduttore, il Paolo nazionale è riuscito infatti a creare attorno a sé un alone di simpatia che hanno contribuito alla sua celebrità. E fra i due tra l'altro è stato solo lo showman ad avere maggiore fortuna, dato che è stato rubato assieme agli 'amici, Four e Five, i pupazzi degli altri canali Mediaset, nel 2005. La carriera di Uan in realtà era finita molto tempo prima, subito dopo il grande successo di Bim Bum Bam. Nel 2001, ricorda Di Lei, è stato infatti donato alla Scuola d'Arte drammatica Paolo Grassi di Milano, per poi riapparire quattro anni dopo al fianco di Bonolis per un breve intervento a Matrix, il programma condotto a quel tempo da Enrico Mentana. Dal giorno del suo 'rapimento', della mascotte preferita dai bambini del secolo scorso non si è saputo più nulla. Il suo furto rimane un mistero ancora da risolvere.

Il ritorno di Uan in televisione

A inizio anno Uan è tornato in televisione grazie a “90 Special”, il programma dedicato agli anni ’90 condotto da Nicola Savino su Italia 1. Uan insieme agli storici conduttori di Bim Bum Bam, Carlotta e Roberto, è stato protagonista di una delle serate. Il pupazzo-mascotte ha scherzato sul suo recente passato: “Mi avevano proposto di partecipare a MasterChef, ma ho i peli infiammabili, poi anche ad Amici, ma non ho i piedi”. Questa sera, lunedì 28 maggio, Paolo Bonolis sarà protagonista della nuova puntata de “L’intervista”, il talk one to one di Maurizio Costanzo. Il conduttore ripercorrerà la sua carriere e sicuramente ricorderà gli anni d’oro di Bim Bum Bam e gli scherzi tra lui e Uan. (agg. Elisa Porcelluzzi)

