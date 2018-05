UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta, dopo Ursula a Temptation Island? Mistero sui social (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta

28 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Sossio Aruta, protagonista del trono over di Uomini e Donne

Alla fine Ursula Bennardo ha avuto ciò che voleva: Sossio Aruta, re del trono over, ha scelto di concederle l’esclusiva rinunciando alla possibilità di conoscere e frequentare altre dame. Una decisione che appare assai tardiva se si considera che quella che sta per aprirsi sarà l’ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne e da questo momento in poi le occasioni per di incontrare altre dame saranno quasi del tutto nulle. In attesa di svelare al pubblico come finirà questa storia che ormai da molte settimane continua a tenere tutti con il fiato sospeso, Ursula Bennardo ha salutato i fan dopo aver passato una domenica serena tra mare relax e aperitivi (così come si legge sul suo profilo ufficiale di Instagram), mentre Sossio Aruta, lontano da lei, ha trascorso qualche ora “a ritmo di bachata” ballando in compagnia di una misteriosa dama. A catturare l’attenzione di tutti, però, sono gli hashtag utilizzati dall’ex calciatore, fra i quali spicca fra tutti #temptationisland3 (qui il video). Solo uno scherzo ai suoi follower o per il cavaliere si apriranno le porte del resort delle tentazioni?

IDA E RICCARDO? AMORE A GONFIE VELE!

Fra le coppie più amate dell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne c’è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, un amore nato fra mille difficoltà che alla fine è riuscito ad avere la meglio su tutto. Gli aggiornamenti che i due ex protagonisti continuano a condividere sui socia restituiscono inoltre al pubblico l’immagine di un legame solido, forte più di quanto loro stessi immaginavano in un primo momento e destinato a superare ogni difficoltà. Negli ultimi giorni, infatti Riccardo Guarnieri ha condiviso un’immagine di coppia accompagnata da un hastag che non è passato inosservato ai suoi follower: "#seibellissima", mentre lei, lontana da lui a causa della distanza che ancora oggi li divide, ieri pomeriggio ha commentato su Instagram la loro foto con un laconico “mi manchi”. Di questo e di molto altro i due ex protagonisti parleranno nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che a quanto pare si concluderanno proprio con il racconto del lieto fine della loro storia d’amore. Per visualizzare l’immagine condivisa dall’ex cavaliere si social, potete cliccare qui.

