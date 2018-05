UOMINI E DONNE/ Valentina Pivati risponde agli haters dopo la scelta di Mariano (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo la scelta che l’ha unita a Mariano Catanzaro, Valentina Pivati ha risposto sui social agli attacchi degli haters…

28 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Mariano Catanzaro a Uomini e Donne

Reduce dalla conquista di Mariano Catanzaro, che l'ha scelta per concludere il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, Valentina Pivati ha ringraziato tutti sui social, dove ha condiviso un lungo post per rivolgersi anche a chi, lungo il suo percorso, le ha riservato parole avvelenate: “Ho tanti difetti nella vita, però credo di avere un grande pregio, il sorriso non me lo faccio togliere da nessuno”, si legge sul messaggio pubblicato dall’ex corteggiatrice del trono classico, che nel suo post ha inoltre sottolineato l’assoluta sterilità di alcune affermazioni: “Accetto ogni tipo di complimento e di critica, purché sia costruttiva… Non c’è bisogno di cattiveria in questo mondo”. “Mi sono sentita dare della ridicola, una donna segna dignità, una persona senza intelligenza, incoerente - continua l’ex corteggiatrice su Instagram desiderosa di spiegare le proprie ragioni - ma sapete una cosa? Tutto ciò non può far altro che scivolarmi”. Se vi siete persi il suo lungo post e la replica dei fan, potete cliccare qui.

LUIGI O LORENZO? ECCO COME I DUE CORTEGGIATORI INGANNANO L'ATTESA

Con l’attuale edizione del trono classico ormai agli sgoccioli si avvicina il momento della scelta di Sara Affi Fella, che nella registrazione prevista per domani, martedì 29 maggio, dovrà decidere se concludere il suo percorso a Uomini e Donne con Luigi Mastroianni o Lorenzo Ricciardi. Ma come hanno passato i due corteggiatori gli ultimi giorni in attesa della decisione della tronista? Gli aggiornamenti sulle Instagram stories rivelano che Lorenzo Ricciardi si è recato dal suo tatuatore di fiducia per due nuovi tatuaggi, il primo sul polso, dove si legge - seppur in maniera poco chiara - la parola “perfetto” e il secondo in prossimità del gomito, dove spicca a caratteri cubitali la parola “cobra”. Luigi Mastroianni, invece, non ha rinunciato a una serata in discoteca, dove ha avuto la possibilità di passare un po’ di tempo con gli amici senza pensare ad altro. Su chi dei due ricadrà la scelta finale di Sara Affi Fella?

