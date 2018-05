AMICI 2018 SERALE/ Ed. 17: sorpresa speciale per Emma, applausi per Einar

Amici 2018 serale, ed. 17: sorpresa speciale per Emma Muscat che trascorre del tempo con la madre. Tanti applausi per Einar Ortiz, sarà il vincitore a sorpresa?

Emma Muscat è riuscita a conquistare la finale del serale di Amici 2018 alla fine della sfida con Einar Ortiz che, a sua volta, è tra i fantastici cinque. Subito dopo l’emozionante semifinale, Emma ha trascorso un po’ di tempo in casetta con la mamma. “Sei cresciuta così tanto” – afferma la mamma della cantante della squadra bianca – “Ti rendi conto che stai realizzando il tuo sogno? Sono così felice di vederti, diventi sempre più brava. Noi ti seguiamo ogni giorno e devi fare quello che vuoi. Per te è un’occasione di crescita”. Emma sorride felice nell’ascoltare le parole della mamma e ammette di non vedere l’ora di tornare a casa. Insieme ad Irama, poi, Emma fa gli onori di casa mostrando alla madre la casetta in cui ha vissuto nelle ultime settimane vivendo mille emozioni. Per Emma, è stato un percorso importante quello fatto all’interno della scuola più famosa d’Italia. Oltre ad essere cresciuta vocalmente, ha trovato anche l’amore di Biondo con cui spera di portare avanti la storia anche fuori. Prima, però, c’è l’ultimo atto da affrontare.

AMICI 2018 SERALE: APPLAUSI PER EINAR ORTIZ

Einar Ortiz è pronto a sfoggiare il suo talento nella finale del serale di Amici 2018. Entrato da autodidatta, Einar è riuscito a vincere la sua timidezza per realizzare il suo sogno. Seguendo gli insegnamenti del corpo docente, Einar ha fatto grossi miglioramenti dimostrando di avere le carte in regola per poter crescere ancora e cercare di conquistare il suo posto nel mondo della musica. Sui social, i fan del talent show di Maria De Filippi stanno applaudendo Einar che, tuttavia, non è considerato il favorito per la vittoria. Secondo i bookmakers, a trionfare dovrebbe essere Irama che ha vinto anche la semifinale. Einar...quello che ha affrontato più sfide. "E’ entrato come autodidatta ed ha imparato tanto impegnandosi al massimo. Ha cantato canzoni che sono pietre miliari della musica italiana di cantautori tra i più grandi interpretandole sempre in modo esemplare mettendoci tutto il sentimento possibile. Un ragazzo mai sopra le righe. E poi ha una dolcezza nello sguardo, nel suo modo di porsi con semplicità che ti incanta. Lui se lo merita”, è uno dei tanti commenti dei fan.

