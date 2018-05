ANDREA DAMANTE / Il testo della sua nuova canzone è un messaggio per Giulia De Lellis?

Andrea Damante si è rivolto a Giulia De Lellis nel testo della sua nuova canzone? L'ex tronista di Uomini e donne continua a far sperare in un ricongiungimento.

29 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Andrea Damante e Giulia De Lellis

La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis appare definitiva eppure i fan della coppia continuano a sperare che un ritorno di fiamma tra loro sia ancora possibile. Ogni indizio o post sui social network diventa un indizio per capire le vere ragioni del loro allontanamento, che a quanto pare dovrebbe essere attribuito al tradimento dell'ex tronista. Era stata infatti, pochi giorni dopo l'annuncio di questa sorprendente rottura, la stessa Giulia a scrivere come una persona che amava le avesse causato grandi sofferenze e non era stato difficile pensare che il riferimento andasse proprio all'ormai ex fidanzato. La sensazione che il dj sperasse ancora in un ricongiungimento non è mai mancata tra i suoi followers, che ora hanno ripreso a sperare dopo avere letto le prime parole della sua nuova canzone. Si tratta di un testo ancora non completo ma lo stesso titolo 'Forever' non lascia dubbi riguardo l'argomento del brano.

ANDREA DAMANTE LANCIA UN MESSAGGIO A GIULIA DE LELLIS?

Già in passato Andrea Damante aveva preso come spunto la sua amata Giulia De Lellis per scrivere le sue canzoni in lingua inglese. Un'abitudine che a quanto pare potrebbe essere stata presa in considerazione anche nel suo ultimo testo ancora in divenire. Il dj, noto per la sua partecipazione a Uomini e donne e Grande Fratello Vip, ha recentemente pubblicato una Instagram Story nella quale ha riportato il titolo del suo ultimo progetto oltre che alcune parole che si ritroveranno nel testo. E non c'è dubbio che si tratti di una canzone d'amore, ecco un piccolo stralcio: "Puoi solo promettere che non mi lascerai mai andare…" , scrive l'ex tronista e secondo i fan vuole chiedere a Giulia di concedergli una seconda possibilità. E la speranza che la sua ex finirà per ascoltare questa richiesta rimbalza in diversi messaggi social dei followers della coppia: li vedremo ancora insieme in un futuro non troppo lontano?

