ANGELINA JOLIE VS BRAD PITT / Lei furiosa: non potrà portare i figli fuori dagli USA fino al divorzio

Angelina Jolie non potrà portare i figli fuori dagli Stati Uniti fino a quando troverà un accordo per la custodia con Brad Pitt. Il nuovo capitolo dei Brangelina.

29 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Angelina Jolie e Brad Pitt

La rottura tra Angelina Jolie e Brad Pitt si arricchisce di un nuovo capitolo che ha mandato su tutte le furie la diva di Hollywood. Il Tribunale ha infatti deciso che non potrà portare i suoi sei figli fuori dagli Stati Uniti, quanto meno fino a quando il divorzio dal marito sarà definitivo. A quasi due anni dalla separazione, infatti, continua la battaglia legale per l'affidamento dei bambini che al momento non ha ancora trovato un accordo tra le parti. Una decisione che, stando a fonti molto vicine alla Jolie, avrebbe mandato su tutte le furie la famosa attrice che non potrà portare con sè i bambini per le riprese del suo nuovo film. A breve dovrà partire per Londra dove sarà impegnata nel sequel di 'Maleficent' e Angelina aveva già programmato di portare con sé Maddox, 16 anni, Pax, 15, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemellini di nove anni Knox e Vivienne. Se le cose non cambieranno però ciò non sarà possibile.

ANGELINA JOLIE FURIOSA CON BRAD PITT

Brad Pitt sembra avere ottenuto una piccola vittoria nel suo scontro, che ormai procede da due anni, con la quasi ex moglie Angelina Jolie. Quest'ultima infatti sarà costretta a partire per Londra da sola, lasciando i sei figli sotto la custodia del padre. Secondo quanto riportato alcune fonti a lei vicina, l'attrice non si sarebbe ancora rassegnata a partire da sola per Londra e starebbe cercando una soluzione insieme ai legali che seguono questa querelle. Ma al momento la tesi più plausibile vedrebbe i sei bambini restare a casa insieme al papà che si occuperà di loro durante la trasferta londinese della Jolie. Se lei ha accettato di recitare in 'Maleficent 2', Pitt è stato più prevedibile e ha optato per un ruolo vicino a casa nel film di Quentin Taranntino intitolato 'Once Upon a Time in Hollywood'. Ma siamo certi che il confronto non sia ancora finito qui, almeno fino a quando il divorzio diventerà definitivo.

