Aida Nizar/ La showgirl spagnola messa in un angolo? (Grande Fratello 15)

Aida Nizar, il suo carattere eccessivamente eccentrico ha costretto la redazione a metterla in un angolo dopo l'uscita dalla casa voluta dal pubblico italiano. (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar, Grande Fratello 15

Aida Nizar Delgado continua a darsi da fare anche al di fuori del Grande Fratello 2018. La vulcanica spagnola continua ad essere seguita da migliaia di fan che osservano con attenzione i suoi movimenti sui social, pronti a captare un suo video divertente oppure qualche frecciata velenosa agli ex concorrenti. Negli ultimi giorni, Mariana Falace ha infatti svelato a Fanpage di essere stata aggredita verbalmente da Aida durante un'ospitata in comune a Domenica Live. Il motivo non è di certo oscuro, dato che le due ex concorrenti sono entrate in conflitto fin da quando Patrizia Bonetti ha accusato la spagnola di averla fatta finire in nomination. Le menzogne non vengono digerite facilmente da Aida, che dice di aver fatto della sincerità uno dei suoi cavalli di battaglia. Nelle ultime ore la spagnola ha pubblicato un breve video che la vede nel backstage del reality, con tanto di coro da stadio da parte del pubblico presente in studio. 'Grazie Italia per farmi provare queste emozioni', scrive su Instagram l'ex concorrente, che ne approfitta anche per lanciare un consiglio ai tanti ammiratori: 'innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi'. 'Adoro la mia vita' è diventato ormai il tormentone degli ultimi mesi ed ha letteralmente coinvolto migliaia di telespettatori. La firma che la spagnola ha voluto da tempo per i suoi interventi televisivi e che non fa che accrescere l'interesse nei suoi confronti.

LA SHOWGIRL MESSA IN UN ANGOLO?

Il Grande Fratello 15 ha messo nell'angolo Aida Nizar Delgado? Secondo Mauro Coruzzi, alias Platinette, la spagnola sarebbe ormai caduta nel dimenticatoio. E non per volere dei fan, che continuano a manifestare un forte affetto nei suoi confronti, ma per quanto riguarda la decisione di Barbara d'Urso a mettere in secondo piano l'ex concorrente. In Ultime dalla Casa, la striscia condotta da Emanuela Gentilin, Coruzzi non ha potuto fare a meno di notare infatti che ad Aida siano stati concessi in realtà pochi minuti di intervento. E che quella visibilità che cerca di prendersi ad ogni costo, con il rischio di oscurare persino la conduttrice, viene tenuta sempre di più a bada. Intanto Aida continua a spopolare sui social, dove ha deciso di condividere anche una breve clip che riprende i momenti migliori vissuti con Le Iene in Spagna. 'Affermata giornalista che sa captare tutte le emozioni della gente e riportarle con grande entusiasmo sullo schermo', scrive di se stessa la spagnola. Nel video pubblicato su Instagram in questi giorni, la si vede alle prese con eventi spesso aggressivi ed al limite, dove non è raro che gli intervistati decidano di prenderla di mira con sabbia, borsette e tanto altro. Anche per questo è stata riconosciuta con tanto di premio come l'inviata più coraggiosa del programma.

© Riproduzione Riservata.