Alberto Mezzetti/ Il Tarzan di Viterbo sarà il secondo finalista? (Grande Fratello 2018)

Alberto Mezzetti è senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati dentro e fuori la casa del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo sarà il secondo finalista?

Brutta lite per Alberto Mezzetti al GF 15: l'amicizia con Simone Coccia Colaiuta, che inizia fin dal debutto del reality, inizia a vacillare. Tarzan ha infatti notato alcuni atteggiamenti poco chiari nell'ex spogliarellista e come al suo solito ha deciso di dire il suo pensiero in modo aperto. Il tutto è dovuto a due diversi episodi: la decisione di Simone di tirare acqua al proprio mulino durante una prova ed alcuni pianti a dir poco sospetti. Secondo Alberto infatti non è stato un caso che il quasi ex amico si sia messo a piangere in modo da essere ripreso dalle telecamere. Strano che abbia deciso di alzarsi dal letto e mettersi con la schiena contro l'armadio, sapendo di ottenere una maggiore visibilità. Dato che Simone ha ammesso di aver giocato molto sulla recitazione, per Tarzan è impensabile non arrivare a pensare che stia cercando di apparire in un modo solo per assicurarsi il posto di vincitore. Per tutta risposta, Coccia ha invece colto la palla al balzo per accusare Alberto di provocarlo solo per farlo crollare. Per questo alla fine ha deciso di prendere brevemente le distanze dall'amico, salvo poi cambiare del tutto comportamento nelle ore successive. Il sospetto del viterbese tuttavia è aumentato sempre di più quando Simone, proprio in seguito alla lite, ha avuto un altro sfogo con tanto di lacrime.

Alberto Mezzetti potrebbe essere il vincitore del GF 2018: un'ipotesi che si affaccia fin dalle prime settimane del reality e che diventa sempre più probabile. Tarzan infatti è riuscito a conquistare il pubblico da casa mantenendo fede a se stesso, mostrandosi però in tutta la sua interezza solo a seconda delle occasioni. Il vantaggio del viterbese è infatti di giocare con le spalle coperte assicurate, grazie anche all'appoggio di Simone Coccia Colaiuta. Un sostegno di cui in realtà non ha mai avuto davvero bisogno, vista la sua abitudine a gareggiare da solo. Ora che l'amico è di certo in finale, Alberto potrebbe inoltre aver deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, convinto di non poterlo danneggiare davvero. Questo gli ha permesso inoltre di avvicinarsi sempre di più a Danilo Aquino ed anche ad attirare il resto della Casa. Alessia Prete e Lucia Orlando sono rimaste infatti piacevolmente colpite dall'intelligenza di Alberto, rimasta finora forse parzialmente nascosta da un suo comportamento più leggero. La capacità di analisi ed empatia di Mezzetti gli hanno inoltre permesso di comprendere al volo chi ha di fronte, punti deboli e forti, in modo da poterli utilizzare entrambi al momento opportuno.

Il comportamento lineare di Alberto Mezzetti al Grande Fratello 2018 spinge a ipotizzare che non ci saranno grandi cambiamenti nell'ultima settimana di reality. Tarzan è sicuro di poter rimanere in gara e di sconfiggere con estrema facilità i rivali al televoto. Forse è l'unico dei concorrenti a non aver subito l'ansia da nomination, sfruttando invece l'occasione per mostrare qualche particolare in più di se stesso. Le uniche rivoluzioni che riguardano Alberto potrebbero essere collegate al suo rapporto con Simone Coccia. La loro amicizia ha messo in evidenza una forte incrinatura ed anche se Tarzan accetta tutti comunque, lati belli e brutti allo stesso modo, qualcosa potrebbe cambiare ancora di più in previsione della finale. In base alle mosse messe in atto fino a ora una cosa è certa: avrà qualche asso nella manica da buttare sul tavolo verde al momento opportuno. La competizione dopo tutto stimola il suo carattere ribelle e determinato e le abilità nel gioco in generale gli hanno permesso di rimanere in gara finora del tutto illeso.

