Alessia Prete nuova finalista?/ Come è cambiata dopo l'ingresso in casa della madre? (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete, come è cambiata dopo l'ingresso in casa della madre? Una sorpresa la settimana scorsa che ha rivoluzionato il modo di vedere le cose con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018)

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Alessia Prete, Grande Fratello 2018

Per Alessia Prete è stata una vera emozione riuscire a vedere la madre nella precedente diretta del Grande Fratello 2018. L'atmosfera si è rivelata serena e distesa, ma nei giorni successivi l'ex Miss di Volvera ha iniziato a rimuginare sulle parole di mamma Stefania. In particoalare sono state alcune frasi della donna ad averla infastidita, anche se si tratta di cose che si è sentita dire spesso nel corso della sua vita. Ed è anche il motivo per cui non si è mai sentita davvero apprezzata in casa. Lucia Orlando ha cercato di farle comprendere i limiti della madre e che è inutile aspettarsi qualcosa di diverso, visto che sono cose risapute dalla modella. Eppure il discorso è ritornato ancora in voga proprio la scorsa domenica sera, quando Alessia si è dichiarata pronta a prendere delle decisioni. Sembra che al centro di tutto ci sia il timore della madre della Prete che lasci i suoi obbiettivi di studio per amore di Matteo Gentili. Anche per questo le ha raccomandato più volte di andarci piano e che la famiglia ha ancora bisogno di lei. Alessia certo non crede di lasciare tutto ciò che ha costruito solo per l'incontro fatale e sa che molte delle paure della madre sono dovute ad una mancanza di abitudine della donna nel vederla in determinate dinamiche romantiche. Ora che Matteo però è entrato nella vita e nel cuore della modella, quest'ultima deve tenere in considerazione anche la sua presenza. Starà decidendo di lasciare la casa di famiglia per andare a vivere con l'ex calciatore?

ALESSIA PRETE RISCHIA DI USCIRE DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2018?

Alessia Prete per ora è fra i salvi del Grande Fratello 2018, ma tutto potrebbe cambiare nella diretta di oggi. I fan della coppia continuano a sostenere la modella e Matteo Gentili, anche se come singoli concorrenti hanno regalato forse fin troppo poco rispetto agli altri concorrenti. Solo Alessia è riuscita ad aprirsi un po' di più sul proprio malessere interiore, dovuto ai rapporti con una famiglia chiusa mentalmente, ma non è riuscita comunque ad entrare negli occhi degli italiani. Sembra però che gli altri gieffini della Casa adorino l'ex Miss: non è un caso che sia riuscita a superare la possibilità di finire al televoto spesso e volentieri. Che cosa succederebbe però se stasera venisse messa di fronte alla possibilità di scegliere se rimanere in Casa o aiutare Matteo ad andare in finale? Dato l'animo buono e altruista della modella, che di contro si è sempre definita acida e scontrosa, è facile che cederebbe la propria opportunità a favore dell'ex calciatore.

SARÀ LEI LA VINCITRICE?

Fin dal suo ingresso nella casa, Alessia Prete è stata vista come uno dei possibili vincitori del Grande Fratello 2018. Le sue quote sono forse in netto contrasto con quelle di Alberto Mezzetti, visto nell'ultimo periodo come uno dei super favoriti. La modella però ha dalla sua parte la love story che ha fatto innamorare diversi telespettatori italiani, grazie alle emozioni che ha vissuto e fatto vivere per via del suo rapporto con Matteo Gentili. Sui social non sono mancate certo le critiche, soprattutto perché spesso e volentieri la coppia si lascia andare ad effusioni fin troppo passionali in pieno giorno. Fra i due a pagare lo scotto maggiore agli occhi dei contestatori è proprio Alessia, in quanto ragazza. Questo di certo non intacca la popolarità già ottenuto in questo momento, non solo agli occhi degli amici del reality, ma anche per quanto riguarda gli opinionisti intervenuti in diversi contesti televisivi. Se dovesse proseguire il suo percorso nella Casa, dovrebbe però concentrarsi di più sull'emergere dal punto di vista emotivo e non riproporre ancora una volta una routine quotidiana basata ancora una volta solo di palestra, baci e cucina.

© Riproduzione Riservata.