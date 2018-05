Angelo Sanzio vs Simone Coccia/ Confronto nella Casa: le accuse del Ken italiano (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio, il Ken italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino Simone Coccia Colaiuta? (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio, il Ken italiano

Angelo Sanzio non ha digerito quanto accaduto al Grande Fratello 2018 in sua assenza. Il Ken italiano ha ricevuto infatti un duro colpo nello scoprire che Simone Coccia Colaiuta ha aspettato poche ore dalla sua eliminazione prima di pugnalarlo alle spalle. Il primo finalista del reality ha confidato all'amico Tarzan di aver provato disgusto nel sapere che fra Angelo e Filippo Contri c'è stato un bacio amichevole sulla labbra, salvo poi recuperare il discorso sottolineando di ammirare l'ex concorrente del programma. Le sue parole però non sono state accolte con entusiasmo dal creatore di profumi, che ha subito giurato vendetta ed ha richiesto a Barbara d'Urso di poter rientrare nella Casa per una breve visita agli amici ed un confronto viso a viso con Simone. Tradito e accusato ingiustamente, Angelo promette scintille per il finalista, che di sicuro in questo caso non ha fatto una bella figura. Eppure sui social sono tanti i telespettatori ad aver puntato invece il dito contro il Ken italiano, accusandolo di aver attaccato Coccia solo una volta uscito dalla Casa. Un cambio di rotta inaspettato, visto che Simone è stato fra i pochi confidenti del ragazzo, con cui ha condiviso anche qualche frecciata agli altri concorrenti. Scoprire poi che il fidanzato di Stefania Pezzopane ha recitato tutto il tempo non è piaciuto per niente a Sanzio: fino a che punto ha potuto fingere?

L'AMICIZIA CON FILIPPO CONTRI

Angelo Sanzio e Filippo Contri hanno stretto un grande legame al Grande Fratello 2018 e ci sono tutti i presupposti perché i due ragazzi continuino a frequentarsi anche una volta terminato il reality. In questi giorni infatti il creatore di profumi ha richiesto più di una volta ai followers di Instagram di supportare Filippo e di aiutarlo a superare il televoto, che questa volta potrebbe vederlo fra gli eliminati. A Domenica Live, Angelo ha inoltre rivelato in lacrime di aver incontrato la madre di Filippo e di aver ricevuto una grande accoglienza dalla donna. Quest'ultima infatti è stata entusiasta di vedere quale rapporto siano riusciti a creare i due ragazzi e non ha potuto che accogliere a braccia aperte il creatore di profumi, dichiarandosi felice di poter vedere che il figlio ha conosciuto un ragazzo sensibile di questa portata. Parole emozionanti per il Ken italiano, che di certo si è sentito colpito sul vivo per i tanti attachi ricevuti dagli haters, non ultimo Simone Coccia Colaiuta che ha messo in discussione i suoi atteggiamenti affettuosi con Filippo. Il Superbono invece ha svelato in settimana agli altri concorrenti di sentire fin troppo la mancanza di Angelo nella Casa. La naturalezza del ragazzo nell'avere un rapporto affettuoso e fisico con lui lo ha colpito nel profondo, soprattutto perché il romano ha sofferto l'assenza di determinati gesti nel programma ed il Ken italiano lo ha aiutato a sentirsi davvero vicino a qualcuno.

STASERA ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2018

Angelo Sanzio promette scintille al Grande Fratello 2018. Gli autori potrebbero infatti aver deciso di accogliere la sua richiesta e di permettergli di entrare nella Casa, come è già avvenuto in precedenza con altri concorrenti. I rapporti fra i due compagni d'avventura si sono raffreddati in seguito all'eliminazione del Ken italiano, che ora è pronto a sferrare la sua vendetta. Questa volta Simone non potrà sfuggire alle accuse e non è chiaro come riuscirà a sottrarsi dalle accuse dell'ex amico. In passato infatti ha scansato un colpo basso da parte di Aida Nizar Delgado, quando quest'ultima ha visto l'aquilano preferire Luigi Favoloso a lei. In quell'occasione Simone è riuscito a non affrontare questo cambio di bandiera, grazie all'eliminazione immediata della spagnola. Ora però dovrà sottoporsi ad uno scontro diretto, anche se il suo atteggiamento spesso costruito e mirato ad ottenere interessi personali non è sfuggito a tutto il gruppo di concorrenti. Come riuscirà a cavarsela questa volta? Il pubblico italiano è letteralmente diviso, fra chi supporta Simone e chi invece non ha visto di buon occhio la sua pugnalata alle spalle di Angelo.

