BEAUTIFUL/ Anticipazioni 29 maggio: il regalo speciale di Liam a Sally

Beautiful, anticipazioni puntata 29 maggio: Liam si trasforma nel salvatore di Sally facendole un grosso regalo. Bill costretto a raccontare la verità a Brooke.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Beautiful

Le emozioni di Beautiful continuano senza sosta. La soap opera americana torna in onda oggi, martedì 29 maggio, alle 13.40 su canale 5, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Andiamo a scoprire insieme cos’è successo finora e cosa succederà nella puntata odierna. Steffy non si rassegna all’idea che Liam e Bill siano diventati dei nemici e cerca di trovare un modo per far riconciliare padre e figlio. Brooke, nel frattempo, racconta a Ridge della “decisione” di Bill di prendersi un’aspettativa e lasciare il timone della Spencer al marito di Steffy. Lo stilista, tuttavia, non sospetta che dietro l’incendio scoppiato alla Spectra ci sia proprio Bill. Per Sally, invece, è un periodo estremamente delicato. La Spectra, infatti, non ha più fiducia nel futuro. L’unica speranza che le resta è Thomas il quale, pur trovandosi a New York con Caroline, dopo aver saputo dell’incendio, si è precipitato a Los Angeles da lei, ma potrà davvero avere un futuro accanto al figlio di Ridge? Thomas, però, chiama Sally e le comunica l’intenzione di restare a New York con Caroline e il figlio. Liam, nel frattempo, deciso a fare l’impossibile per aiutare Sally a rimettere su la Spectra, decide di farle un grande regalo.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 29 MAGGIO

Profondamente diverso da Bill e non potendo accettare il gesto che il padre ha fatto contro Sally solo per mettere le mani sull’edificio della Spectra, decide di fare un gesto importante per la Spectra. Liam, infatti, acquista l’edificio da C.J. per poi donarlo a Sally. La ragazza ha così l’occasione per poter ricominciare e ringrazia profondamente Liam che, stando a quanto rivelano le anticipazioni dei prossimi mesi, farà anche altri regali alla rossa di Beautiful. Sally ha così l’occasione per ricominciare e continuare a sognare di potere avanti in nome della Spectra. Brooke, nel frattempo, pur accettando la decisione di Bill di lasciare le redini dell’azienda a Liam, cerca di scoprire il motivo che ha spinto il marito a prendere tale decisione. Per farsi raccontare la verità, Brooke mette Bill alle strette dicendogli che non partirà con lui senza scoprire cosa l’abbia davvero spinto a dimettersi. Bill è così costretto a raccontarle tutto. Anche oggi, dunque, le anticipazioni di Beautiful promettono scintille.

