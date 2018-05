Barbara D'Urso, coca-gate al Grande Fratello 2018/ Un perito legale risponderà a Striscia la Notizia

Barbara D'Urso, quali saranno i colpi di scena stasera? La conduttrice ha chiuso Domenica Live e ora si appresta ad arrivare alla fine del reality show di Canale 5. (Grande Fratello 2018)

Barbara D'Urso, Grande Fratello 2018

Dopo aver annunciato pochi giorni fa il suo ritorno anche per la prossima edizione del Grande Fratello, Barbara d'Urso ha inoltre manifestato un forte interesse su un episodio in particolare che potrebbe essere accaduto nel reality e che potrebbe coinvolgere da vicino Aida Nizar Delgado, Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso. Si tratta del recente scandalo droga, che dopo aver colpito l'Isola dei Famosi è sbarcato anche nella Casa. In seguito ad una segnalazione di Striscia la Notizia, il tg satirico tanto amato dalla conduttrice, proprio quest'ultima ha deciso di prendere i provvedimenti. Ancora una volta la d'Urso vuole mostrarsi diversa dalle altre conduttrici e, allarmata riguardo alla presenza di stupefacenti nella Casa, ha promesso di approfondire il video incriminato, con tanto di perito del suono pronto ad analizzare ogni minimo sussurro. La promessa è che se ne parlerà nella diretta di stasera per risolvere una volta per tutte il caso e cavalcare l'onda dell'interesse. Sarà l'argomento di inizio puntata o lo rimanderà per intrattenere il pubblico e risolvere prima la questione eliminati?

UNA STAGIONE DI SUCCESSI PER LA D'URSO

Barbara d'Urso ha appena chiuso i battenti di Domenica Live, il programma domenicale con cui miete successi ed ascolti da ormai diversi anni. In occasione della conclusione della stagione televisiva, la conduttrice del GF 15 è riuscita a registrare una media di circa 3 milioni di telespettatori e il suo storico 20% di share. Un ottimo riscontro, visto che l'aumento rispetto all'anno scorso è del 14%, come sottolinea Mediaset in un comunicato stampa. 'Anche in un weekend estivo e con il Giro d'Italia', sottolinea sui social in un post in cui si mostra con un vestito molto fresco quanto audace. Un black con gonna a veli che mette in mostra il fisico ancora statuario. Ed anche se la parentesi estiva vorrebbe la d'Urso impegnata in vacanza, in realtà potrebbe presto stupire ritornando sul piccolo schermo italiano molto tempo prima del previsto. Si mormora infatti fra i siti specializzati in gossip di una sua possibile guida ai Mondiali, dato che in un appuntamento di Pomeriggio 5 la conduttrice ha ribadito ai fan che in un modo o nell'altro sarà presente anche nel periodo estivo. Non è chiaro se si tratta dell'ormai celebre Domenica Live Rewind, con cui vengono riproposti i momenti cult del programma, oppure se si tratti di qualcos'altro ancora in via di definizione.

LO SCHERZO SUBITO DOMENICA

Lo scherzo subito la scorsa domenica da Barbara d'Urso è riuscito a sconvolgere l'animo sensibile della timoniera di casa Mediaset. Uno scherzo pesantissimo, come ha sottolineato a Domenica Live, realizzato anche con la complicità del figlio. Per oltre un'ora la conduttrice è apparsa infatti persa nei suoi pensieri e molto turbata, tanto da doversi scusare spesso con il pubblico presente e da casa. Salvo poi tirare un sospiro di sollievo una volta scoperta la burla, che a quanto pare non solo verrà trasmessa prossimamente, ma che potrebbe mettere in atto una vendetta trasversale da parte della d'Urso. Non si sa ancora il contenuto dello scherzo, anche se sui social è subito scoppiato l'interesse per il presunto nipotino in arrivo. Non sappiamo ancora quello che è successo ma la cosa certa è che anche questa volta la d'Urso può festeggiare insieme al suo amato pubblico.

