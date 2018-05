Barbara Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia/ L'appello in tv: "Fai il padre, tuo figlio ha bisogno di te!"

Ancora accuse da parte di Barbara Ippoliti, che nel salotto di Somenica Live ha tuonato contro il suo ex Simone Coccia Colaiuta. Ecco le sue parole e l'appello fatto in diretta tv.

29 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Simone Coccia, concorrente del GF 2018

Oggi è felice assieme all'onorevole Stefania Pezzopane, alla quale è legato ormai da ben quattro anni, eppure nel passato di Simone Coccia Colaiuta c'è una ex, Barbara Ippoliti, che di recente l'ha accusato a mezzo stampa di non aver corrisposto con regolarità l'assegno per il mantenimento a suo figlio. Di questo si è occupata di recente anche Barbara D'Urso, che nell'ultima diretta di Domenica Live ha concesso alla ex del concorrente del Grande Fratello 15 di rispondere alle dichiarazioni che qualche settimana fa l'onorevole Pezzopane ha rilasciato sul suo conto. In quell'occasione, in particolare, l'attuale compagna di Simone Coccia si è riferita a lei parlando di "persone che non si fanno né vedere né sentire per anni", annunciando provvedimenti legali con l'uscita del gieffino nel reality. In risposta a queste parole, Barbara Ippoliti ha ripercorso a Domenica Live tutto il calvario legato alla separazione dall'ex marito, ribadendo la sua totale indifferenza nei confronti del mantenimento da corrispondere mensilmente al loro bambino.

Le accuse in diretta: "Non c'era contatto a livello affettivo"

"Noi ci siamo conosciuti nel 2003, Simone faceva il buttafuori al Radio Company, io l'ho conosciuto grazie a un'amica e da lì è nata la nostra storia; dopo anni di fidanzamento, tre per la precisione, abbiamo avuto un figlio". Ha inizio con queste parole l'intervista che Barbara Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia Colaiuta, ha rilasciato a Barbara D'Urso, un'intervista piena di dettagli che getta nuovamente fango sull'amatissimo primo finalista del Grande Fratello 15. In vista della recente dichiarazione concessa dalla Ippoliti a Domenica Live, Barbara D'Urso questa sera potrebbe tornare nuovamente sull'argomento, rivelando al noto gieffino ciò che si dice di lui al di fuori di Cinecittà. Barbara Ippoliti, infatti, ha precisato che la sua richiesta non è nata solo oggi, con la notorietà del suo ex, ma di aver già in passato chiesto più volte quanto dovuto attraverso l'intervento dei suoi avvocati. Con le sue parole ha inoltre sottolineato lo scarso interesse che Simone Coccia avrebbe nei confronti del loro bambino, verso il quale sarebbe assente non solo per quanto riguarda l'aspetto finanziario: "Tutto questo contatto non c'era né a livello economico né tanto meno a livello affettivo, quindi gli sto chiedendo (...) fai il padre, Loris ha bisogno di te, Loris ti stima!".

© Riproduzione Riservata.